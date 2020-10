Barcelona provoceert Cristiano Ronaldo na overwinning bij Juventus

Barcelona trok woensdagavond na een verhitte strijd aan het langste eind tegen Juventus: 0-2. Het mediateam van de Catalanen gaat op Twitter met de overwinning aan de haal en stuurt een licht provocerende tweet richting Cristiano Ronaldo en Juventus de wereld in. "We zijn blij dat jullie de G.O.A.T. (greatest of all time, red.) vanavond aan het werk konden zien op jullie veld", tweet Barcelona, met daarbij een foto van zijn sterspeler Lionel Messi.

Al jarenlang strijden Messi en Ronaldo om de titel van beste voetballer ter wereld. Ronaldo kon door zijn aanhoudende coronabesmetting tot zijn grote frustratie niet meedoen aan de wedstrijd. Eerder op de woensdag meldde de Portugese aanvaller nog op Instagram dat de 'pcr-coronatest bullshit is'. Ronaldo voelt zich ondanks zijn besmetting topfit, maar testte deze week opnieuw positief op het virus.

We are glad you were able to see the ?? on your pitch, @juventusfcen! ?? pic.twitter.com/yh74wh0lNJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2020

De ludieke tweet van Barcelona kan op veel reacties rekenen. Het bericht behaalde woensdagavond laat al snel meer dan 25.000 likes. De Britse tabloid The Sun kan er wel om lachen en laat weten: 'Barcelona taking no prisoners tonight.' Die Engelse uitdrukking laat zich niet letterlijk naar het Nederlands vertalen, maar betekent zoveel als: 'Barcelona kent geen enkele genade vanavond'. Het Twitteraccount van ESPN laat verder weten dat Barcelona de club is die het laatst lacht.