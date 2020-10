Cristiano Ronaldo kan teleurstelling niet verbergen: ‘Het is bullshit’

Cristiano Ronaldo is volgens de meest recente test nog steeds besmet met het coronavirus. Hierdoor ontbreekt de Portugese aanvaller woensdagavond bij Juventus in het duel met Barcelona in de groepsfase van de Champions League. Ronaldo is duidelijk niet gelukkig met het hele gebeuren rondom zijn besmetting, zo blijkt uit een post van de 35-jarige spits op Instagram.

"Ik voel me goed en gezond", schrijft Ronaldo woensdag als tekst bij een foto van hemzelf op Instagram. Om daarna uiting te geven aan zijn gevoelens: "PCR IS BULLSHIT." Met deze uitspraak doelt de sterspeler van Juventus op de pcr-test die dinsdagavond bij hem werd afgenomen. Bij een dergelijke moleculaire test wordt keel- en neusslijm afgenomen en naar een laboratorium verzonden. Hier wordt dan gekeken of het coronavirus nog in het slijm aanwezig is.

Ronaldo verblijft sinds de recente interlandperiode in quarantaine, ondanks de melding van Juventus dat hij niet de symptonen van het coronavirus vertoont. Zonder Ronaldo liet Juventus punten liggen tegen Crotone (1-1) en Hellas Verona (1-1). Tussendoor werd met 2-0 gewonnen van Dinamo Kiev in de eerste wedstrijd in de poulefase van de Champions League. Het is nog niet bekend wanneer Ronaldo weer inzetbaar is voor trainer Andrea Pirlo.