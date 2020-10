Nieuwe video duikt op: kritiek van Benzema en Mendy ging nóg verder

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van het gesprek dat Karim Benzema en Ferland Mendy voerden over Vinícius Junior in de pauze van de Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid en Borussia Mönchengladbach (2-2). Op de beelden, die in handen zijn van Gol, is aanvullende kritiek te zien die Benzema en Mendy dinsdagavond halverwege de wedstrijd in het Frans uitten op hun ploeggenoot.

Benzema bijt Vinícius toe dat hij geen logische keuzes maakt op het veld. "Hij doet maar wat", snauwt de aanvaller, waarna zijn landgenoot reageert: "Als hij niet in vorm is, levert hij geen bijdrage." Nadat eerder op de woensdag al een video van het gesprek opdook, probeerde Benzema de controverse op cryptische wijze in de kiem te smoren. "Terwijl de honden blaffen, passt de negen de bal", schreef hij op Instagram. Met 'de negen' doelt Benzema op zichzelf als nummer negen van Real Madrid: hij geeft aan dat de controverse hem niet deert en dat hij zich richt op het voetbal.

Dit is zó schaamteloos... ?? Karim Benzema tegen Ferland Mendy OVER Vinícíus Júnior, die gewoon achter hem loopt. ?????? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 28 oktober 2020

Op de video die eerder naar buiten kwam, is te zien hoe Ferland Mendy en Karim Benzema samen de kleedkamer uit komen, gevolgd door Federico Valverde, Thibaut Courtois en Vinícíus Júnior. Benzema zegt tegen Mendy in het Frans: "Speel de bal naar mij. On my momma. Vinícíus speelt tegen ons.” Vinícíus loopt achter Benzema en Mendy en staat in principe binnen gehoorafstand. De Franse spits weet echter dat de Braziliaanse aanvaller hem niet kan verstaan en denkt dat verder niemand hem kan horen. Vinícíus werd twintig minuten voor tijd vervangen door Eden Hazard.

Volgens Marca duiden de uitspraken van Benzema en Mendy opnieuwe onenigheid in de kleedkamer van Real Madrid. Hoewel Benzema de video's het liefst zo snel mogelijk achter zit laat, kunnen de uitspraken 'de moraal van Vini beïnvloeden', schrijft de krant. "Het is een jonge voetballer die hier weinig ervaring mee heeft. Toen de spelers uiteindelijk het veld betraden, stapte hij zelfs op de twee Fransen af en voerden ze een gesprek over de tactiek en de manier waarop ze op het veld moeten bewegen in de aanval." In de tweede helft speelde Benzema de bal nul keer naar Vinícius en Mendy drie keer.