Hakim Ziyech maakt om 18.55 uur basisdebuut bij Chelsea

Hakim Ziyech heeft voor het eerst dit seizoen een basisplaats bij Chelsea. De zomeraankoop maakte in de afgelopen drie officiële wedstrijden zijn opwachting als invaller, maar begint woensdagavond om 18.55 uur vanaf de aftrap in de uitwedstrijd tegen FK Krasnodar in de Champions League. Hij start op de rechterflank in een voorhoede met verder Timo Werner en Kai Havertz.

Chelsea moet het tellen zonder keeper Kepa Arrizabalaga en middenvelder Billy Gilmour, die respectievelijk met een schouder- en knieblessure kampen. Bovendien is verdediger Marcos Alonso nog altijd geschorst als gevolg van een rode kaart die hij in februari opliep in een achtstefinalewedstrijd tegen Bayern München (0-3 nederlaag). Verder beschikt trainer Frank Lampard over een fitte selectie, maar hij heeft besloten om Thiago Silva rust te geven.

De personele problemen bij Krasnodar zijn een stuk groter, met name in de voorhoede: Remy Cabella en Evgeniy Markov zijn vanwege een besmetting met het coronavirus afwezig, terwijl Wanderson and Viktor Claesson spierblessures hebben. Ruslan Kambolov en Aleksandr Cherkinov zijn vanwege blessures niet inzetbaar en ook Sergey Petrov en Dmitri Stotskiy, allebei rechtsbacks, zijn er niet bij.

In de aanloop naar de wedstrijd hielden de Engelse media al rekening met een basisplaats voor Ziyech, De meningen verschilden vooral over de invulling van de achterhoede. In de Premier League-wedstrijd tegen Manchester United (0-0) van zaterdag koos Lampard voor een vijfmansverdediging met Reece James, César Azpilicueta, Thiago Silva, Kurt Zouma en Ben Chilwell, César Azpilicueta, maar nu gaat hij voor een viermansdefensie met Azpilicueta, Antonio Rüdiger, Zouma en Chilwell. Rüdiger werd dit seizoen nog niet ingezet door Lampard.

Opstelling FK Krasnodar: Safonov; Smolnikov, Kaio, Martynovich, Chernov; Vilhena, Gazinski; Utkin, Olsson, Ramírez; Berg.

Opstelling Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Rüdiger, Zouma, Chilwell; Hudson-Odoi, Jorginho, Kovacic; Ziyech, Werner, Havertz