Pirlo komt dag voor clash met Barcelona met helder statement over De Ligt

Giorgio Chiellini doet vanwegee een spierblessure woensdagavond sowieso niet mee in het Champions League-duel van Juventus met Barcelona, terwijl er daarnaast onzekerheid is over de inzetbaarheid van Leonardo Bonucci. De verdediger hield spierklachten over aan het duel met Hellas Verona (1-1) van afgelopen zondag. Ondanks de defensieve problemen piekert trainer Andrea Pirlo er niet over om Matthijs de Ligt nu al voor de leeuwen te gooien.

De Ligt, herstellende van een schouderoperatie, trainde dinsdag gedeeltelijk mee met de spelersgroep van Juventus. Pirlo neemt echter geen enkel risico met de centrumverdediger en wacht derhalve op groen licht van de medische staf van La Vecchia Signora. "Voor het inzetten van De Ligt heb ik nog geen akkoord ontvangen van de doktoren. Hij en Chiellini doen sowieso niet mee tegen Barcelona. Over Bonucci nemen we woensdag een definitief besluit", zegt Pirlo dinsdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar de confrontatie met Barcelona.

In de Italiaanse media leeft overigens de verwachting dat De Ligt nog vóór de interlandperiode in november zijn rentree maakt in de hoofdmacht van Juventus. De Oranje-international kwam in juli voor het laatst in actie voor de formatie van Pirlo. Momenteel is Merih Demiral de enige fitte centrumverdediger bij de regerend landskampioen. De Turkse stopper werd tegen Hellas Verona in de achterste linie geflankeerd door Bonucci en Danilo.

Pirlo weet nog niet of Cristiano Ronaldo inzetbaar is tijdens de tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. De Portugese aanvaller hoort dinsdagavond de uitslag van de coronatest. "Er zit niet anders op dan wachten op de testresultaten", aldus de Juventus-coach. "Is de test negatief, dan kunnen we een plan opstellen. Maar voor nu is geduld het toverwoord." Ronaldo is in quarantaine en miste daardoor het duel met Hellas Verona van zondag.