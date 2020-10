Bartomeu op rand van ontslag na uitspraak van Catalaanse regering

Josep Maria Bartomeu weigert zelfstandig op te stappen als president van Barcelona, maar kan daar binnen een week toe gedwongen worden door de socios van de club. De Generalitat de Catalunya, de regering van de autonome regio waarbinnen Barcelona valt, ziet geen bezwaren om het aangevraagde referendum op 1 en 2 november te houden, zo meldt radiostation RAC1 dinsdag.

De leden van Barcelona dwongen met 20.687 van de benodigde 16.250 handtekeningen een referendum over het aanblijven van Bartomeu af. De socios zijn uitermate ontevreden over het functioneren van de president, die beschuldigd wordt van haatcampagnes tegen de spelers Lionel Messi en Gerard Piqué. Bovendien ligt Bartomeu onder vuur vanwege vermeend corrupt handelen en de soap rond Messi, die in september ondanks mondelinge afspraken door de preses werd gedwongen bij Barça te blijven.

Bartomeu vergaderde maandag met het bestuur van de club over het afgedwongen referendum. De voorzitter van Barcelona claimt dat het gezien de huidige gezondheidscrisis onverantwoord is om een fysieke stemming te organiseren en vroeg uitstel aan bij de Catalaanse regering. Die oordeelt dinsdag dat er geen gezondheids- of juridische belemmering is voor de stemming. Bartomeu overwoog volgens Sport om uit eigen beweging op te stappen, maar maakte maandagavond bekend aan te blijven.

Als gevolg daarvan krijgen de socios komende week de kans om te stemmen over het aanblijven van Bartomeu. Indien tweederde voor zijn vertrek stemt, moet de preses opstappen. In maart volgen verkiezingen waarin de nieuwe president van Barcelona wordt gekozen. Op dat moment vertrekt Bartomeu hoe dan ook, omdat hij niet deelneemt aan de nieuwe verkiezingen.