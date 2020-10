‘Hij gebruikt de scheids als referentiepunt, Ajax moet hem isoleren’

Dinsdag wacht Ajax de tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Na de 0-1 nederlaag tegen Liverpool vorige week is de ploeg van Erik ten Hag bijna genoodzaakt een goed resultaat te halen tegen Atalanta om zicht te houden op de volgende ronde van het miljardenbal. Journalist Willem Haak, gespecialiseerd in het Italiaanse voetbal, voorspelt echter een 3-2 zege voor La Dea. "Ik schat Atalanta iets sterker dan Ajax op het moment."

Haak zegt in gesprek met Ajax Showtime dat Atalanta al jaren de club met het beste beleid is in Italië. Hij geeft aan dat de club een eigen stijl heeft ontwikkeld in het opleiden van spelers, die vervolgens voor veel geld kunnen worden verkocht. "Het is in feite nog steeds een provincieclub. Als er veertig miljoen euro wordt geboden, dan kan je dat eigenlijk niet weigeren. En ze weten dat ze spelers toch kunnen vervangen. Het is de afgelopen jaren telkens gelukt. De beste spelers worden verkocht, maar telkens presteren ze weer. Ze hebben vertrouwen in het eigen beleid."

Atalanta speelt volgens Haak vaak in een 3-5-2 of een 3-4-3 met een aanvallende speelstijl. De Italianen spelen volgens hem vrijwel altijd met drie centrale verdedigers en twee backs: Hans Hateboer en Robin Gosens. "Zij komen op de flanken veel op. Je zou dan ook kunnen zeggen dat hun zwakte dan ook achter die vleugelbacks ligt. De centrale verdedigers moeten die gaten opvullen als ze weg zijn. Het wordt dus een open en interessante wedstrijd, want het zijn allebei aanvallende ploegen."

Haak vertelt dat Ajax vooral moet oppassen voor aanvaller Papu Gómez. "Hij is echt een sterspeler geworden en is heel erg in vorm. Hij duikt veel tussen de linies op. Wat mooi is bij hem is dat hij de scheidsrechter vaak gebruikt als referentiepunt om vrij te lopen. Als ze een speler moeten isoleren en dekken, dan is het dus Gomez", aldus de journalist, die ook wijst naar spits Duván Zapata. "Hij is echt een beest. Het zal moeilijk zijn om hem fysiek af te stoppen, dus zal Ajax dat op een andere manier moeten aanpakken. Dat zijn twee spelers die ik in de gaten zou houden als ik Ajax was."