Bart Ramselaar dient FC Twente eerste nederlaag in 231 dagen toe

FC Twente heeft zaterdagavond op bezoek bij FC Utrecht zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. De ploeg van trainer John van den Brom was in eigen stadion met 2-1 te sterk voor de Tukkers en de grote man aan de zijde van de Domstedelingen was Bart Ramselaar, die een doelpunt, een assist en een afgekeurde treffer voor zijn rekening nam. Voor FC Twente betekende de verliespartij in Utrecht de eerste nederlaag sinds 7 maart, toen er op bezoek bij Vitesse met 1-0 verloren werd.

De seizoensstart voor FC Twente verliep uiterst succesvol. Voorafgaand aan het bezoek aan De Galgenwaard bezette de ploeg van trainer Ron Jans de vijfde plaats in de Eredivisie, met elf punten uit vijf wedstrijden zonder nederlaag. FC Utrecht won daarentegen pas één keer in de eerste vijf duels en de start van het treffen met FC Twente was in dat opzicht niet veelbelovend. Binnen een minuut kwamen de bezoekers op voorsprong, toen Václav Cerny Danilo vond en de Braziliaanse spits van dichtbij de openingstreffer binnenschoot. Het was alweer zijn vijfde treffer van het seizoen en hij blijkt een uitstekend koppel te vormen met Cerny.

Gaandeweg de eerste helft kwam FC Utrecht steeds beter in het spel, wat resulteerde in een mogelijkheid voor Gyrano Kerk. De grootste kans voor de gelijkmaker daadwerkelijk viel, was echter voor Moussa Sylla. De Franse spits dook vrij op voor FC Twente-doelman Joël Drommel, maar zag de sluitpost als winnaar uit de strijd komen. Twee minuten voor de rust viel de 1-1 alsnog in De Galgenwaard. De bal kwam binnen het strafschopgebied voor Bart Ramselaar te liggen, waarna het leer via de onderkant van de lat in het doel verdween.

FC Utrecht wist direct na rust door te pakken, toen Ramselaar deze keer als aangever fungeerde bij een treffer van Van de Streek. De thuisploeg kreeg direct een mogelijkheid om de score op te voeren, via Simon Gustafson. Het bleef echter lang spannend in de tweede helft, zonder dat zich al te grote kansen voordeden. Uiteindelijk leek Ramselaar met zijn tweede treffer van de avond de wedstrijd te beslissen, ware het niet dat het doelpunt na inmenging van videoscheidsrechter Rob Dieperink werd geannuleerd wegens buitenspel. Mede daardoor én het feit dat de ploegen in de slotfase nauwelijks meer grote kansen - los van een gevaarlijke kopbal van Queensy Menig in blessuretijd - creëerden, bleef het in de Domstad bij 2-1.