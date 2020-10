Erik ten Hag verrast met Ajax-opstelling: Antony keert terug

VVV-Venlo en Ajax trappen om 16.30 uur speelronde zes van de Eredivisie af. Aan de kant van de bezoekers voert Erik ten Hag een aantal wijzigingen door ten opzichte van het duel met Liverpool. Sean Klaiber vervangt Noussair Mazraoui op de rechtsbackpositie, terwijl Jurgen Ekkelenkamp ook een basisplaats heeft gekregen. David Neres verdwijnt weer uit de basis; de buitenspeler wordt vervangen door Antony.

De thuisploeg pakte vorige week op de valreep een punt op bezoek bij AZ (2-2), terwijl Ajax uithaalde tegen sc Heerenveen. De Amsterdammers wonnen op eigen veld met 5-1, waarna afgelopen woensdag met 0-1 werd verloren van Liverpool in de groepsfase van de Champions League. In dat duel ontbrak Antony omdat hij volgens Ten Hag ‘niet wedstrijdfit’ was. Geruchten gingen de ronde dat hij besmet was met het coronavirus. Hij keert terug in de basis en daardoor mag Neres weer plaatsnemen op de bank.

In de wedstrijd tegen Liverpool liep Mohammed Kudus een zware knieblesure op. Hij staat maanden aan de kant en zal volgend kalenderjaar pas zijn rentree kunnen maken. Woensdag werd hij vervangen door Quincy Promes, maar vanmiddag is het Ekkelenkamp die het vertrouwen krijgt van de trainer. Ten Hag laat aanvoerder Dusan Tadic weer vanaf de linkerflank spelen, Traoré start daardoor in de punt van de aanval.

Opstelling VVV-Venlo: n.n.b.

Opstelling Ajax: Onana; Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Gravenberch, Ekkelenkamp; Antony, Traoré, Tadic