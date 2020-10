Lampard heeft compliment én weinig hoopgevende boodschap voor Ziyech

Hakim Ziyech wacht voorlopig nog op zijn eerste officiële basisplaats als speler bij Chelsea. Na een in de voor de voorbereiding opgelopen knieblessure kwam de aanvallende middenvelder annex buitenspeler voorlopig tot twee keer toe als invaller in actie voor the Blues. Frank Lampard laat zich op de officiële website van Chelsea positief uit over Ziyech, maar stelt tegelijkertijd dat het lastig wordt om hem wedstrijdritme te laten opdoen.

“Als ik naar de selectie kijk, wil ik zorgen dat er leiders en persoonlijkheden ontstaan binnen de groep. Tijdens een lang en moeilijk seizoen zijn er momenten waarop je op hen moet vertrouwen, dat ze je helpen in moeilijke tijden. In de topsport kan je niet zonder mensen met karakter of persoonlijkheden in je team. Ik heb dat meteen gezien bij Hakim en Édouard Mendy toen ze hier binnenstapten”, zo laat Lampard weten in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Manchester United, die zaterdagavond op het programma staat. Mendy werd door Chelsea afgelopen zomer overgenomen van Stade Rennes.

“Hakim heeft een bepaald zelfvertrouwen. Hij moet nog een beetje aan zijn fitheid werken na zijn blessure, maar hij is een geweldige aanwinst in dat opzicht. Ik moedig spelers met karakter aan, daar hebben we er meer van nodig”, zo is de manager van Chelsea lovend. Tegelijkertijd heeft Lampard een weinig hoopgevende boodschap met het oog op een eventuele basisplaats voor Ziyech. “Het is heel lastig om hem in te passen. We hebben hier op Cobham (het trainingscomplex van Chelsea, red.) een bubble en kunnen daardoor niet spelers uitwisselen met de Onder-23, om op een groot veld elf tegen elf te spelen.”

“Dat is juist iets dat je wilt gebruiken voor iemand die vijf of zes maanden niet gevoetbald heeft”, stelt Lampard. Ziyech speelde begin maart voor Ajax zijn laatste wedstrijd, voordat de Eredivisie werd afgebroken wegens de coronacrisis. Hij raakte vervolgens in zijn eerste oefenwedstrijd met Chelsea tegen Brighton & Hove Albion geblesseerd, maar kwam in de laatste twee duels tegen Southampton (3-3) en Sevilla (0-0) wel als invaller binnen de lijnen. “We moeten de juiste manier vinden om Hakim en andere jongens zo snel mogelijk speelminuten te geven.”