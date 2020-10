‘Real Madrid neemt contact op met eerste kandidaat-opvolger van Zidane’

Real Madrid zet de eerste stappen in de richting van een leven na Zinédine Zidane. Volgens Onda Cero heeft de clubleiding onlangs contact gezocht met de clubloze Mauricio Pochettino, om te informeren naar diens beschikbaarheid. Uit de berichtgeving van het radiostation blijkt echter dat Real Madrid niet van plan is om Zidane op korte termijn te ontslaan.

Real Madrid bevindt zich in een duidelijke vormdip. Vorige week zaterdag blameerde de ploeg van Zidane zich met een 0-1 nederlaag tegen promovendus Cadiz in LaLiga; woensdag volgde een 2-3 nederlaag tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League, na een vroege 0-3 achterstand. Onda Cero spreekt van 'een van de slechtste wedstrijden uit de geschiedenis van Real Madrid in Europa'. De Koninklijke pakte tien punten uit de eerste vijf duels in LaLiga en gaat zaterdagmiddag op bezoek bij Barcelona.

Door de zwakke vorm wordt al gespeculeerd over de toekomst van Zidane. Vrijdagochtend schreven het Franse l'Équipe en het Spaanse TVE dat een ontslag van Zidane door voorzitter Florentino Pérez reëel is, als er geen goede resultaten worden geboekt tegen Barcelona en in de daaropvolgende Champions League-wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. Volgens Onda Cero is het echter realistischer dat de Fransman uit eigen beweging vertrekt.

"In de kleedkamer heerst de gedachte dat Zidane er zelf voor kan kiezen om te vertrekken, zoals hij in mei 2018 ook deed, als hij verliest van Barcelona", aldus de radiozender. Real Madrid heeft weliswaar contact gezocht met Pochettino, maar zou alleen zijn nagegaan of de trainer en diens staf beschikbaar zouden zijn voor de functie. Sinds zijn ontslag in november 2019 bij Tottenham Hotspur zit Pochettino zonder werk. Een ontslag van Zidane wordt niet realistisch geacht vanwege diens 'verleden en behaalde prijzen', aldus Onda Cero, doelend op onder meer drie opeenvolgende Champions League-titels in het vorige dienstverband van Zidane.

De oud-topvoetballer begon in maart 2019 aan zijn tweede periode als trainer bij Real Madrid. Vorig seizoen loodste hij de club naar het eerste landskampioenschap in Spanje sinds 2017. Op de persconferentie van vrijdagmiddag, voorafgaand aan el Clásico, ging hij in op enkele vragen over zijn toekomst. "Ik kan niet ontkennen dat mensen zeggen dat mijn toekomst op het spel staat, maar vorig seizoen was het hetzelfde en zo was het ook regelmatig in mijn eerste periode hier. Ik moet gewoon mijn werk doen en al het andere vergeten", benadrukte Zizou.