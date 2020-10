Ronald Koeman: ‘Hij is slim en weet wat de gevolgen zijn’

Gerard Piqué heeft daags voor el Clásico tussen Barcelona en Real Madrid voor nieuwe onrust in het Camp Nou gezorgd. De verdediger luchtte in La Vanguardia zijn hart en haalde hard uit naar de clubleiding, naar aanleiding van onder meer de veelbesproken Barça-gate. Ronald Koeman liet daags voor de clash tussen de twee Spaanse topclubs weten dat hij de mening van de verdediger én het tijdstip van publicatie respecteert.

“Gerard heeft een mening en ik respecteer zijn mening. Hij zit al jaren bij Barcelona en ik pas drie maanden”, benadrukte Koeman. “Hij is slim en weet wat de gevolgen zijn van een dergelijk interview. Als zo’n interview de dag voor el Clásico verschijnt, is hij ervan overtuigd dat hij goed zal spelen. Ik respecteer de mening van iedereen. Zeker van degenen die er verstand van hebben en dat heeft hij. Het is nu belangrijk dat zijn focus op de wedstrijd ligt en dat is zeker het geval, ondanks het interview.”

Voorzitter Josep Maria Bartomeu werd ervan beschuldigd dat hij een pr-bureau had ingehuurd om zijn eigen populariteit te vergroten middels een online haatcampagne tegen zijn tegenstanders, waaronder ook Lionel Messi en Piqué. “Het is krankzinnig dat de club er geld aan heeft uitgegeven om ons te beschuldigen”, zei Piqué. De centrumverdediger richtte zijn pijlen ook op Jaume Masferrer, een adviseur van Bartomeu. Bestuurders Emili Rousaud en Jordi Cardoner wilden dat Masferrer werd ontslagen, maar dat werd tegengehouden door Bartomeu. “Het is pijnlijk dat hij nog steeds bij de club werkt.”

De strijd van Barcelona om tijdelijke salarisverlagingen in te voeren is een onderwerp waar Koeman zich geen zorgen over maakt. “Nee, daar maak ik mij geen zorgen over. Als ik zie dat de spelers daar gebukt onder gaan, ga ik daarmee aan de slag. Het is normaal dat de club de salarissen moet verlagen. En ik heb ook begrip voor het standpunt van de spelers. Ze moeten het onderling bespreken en ik moet op de training praten. Aan de ene kant heb je dit soort zaken en aan de andere kant heb je je werk als voetballer.”

Voor Koeman is el Clásico een wedstrijd op zich. “Het is geen wedstrijd waarbij naar het resultaat van de laatste wedstrijd moet worden gekeken. Real Madrid heeft wellicht in de laatste twee wedstrijden niet zijn gebruikelijke niveau gehaald, maar dat wil niet zeggen dat ze met een gebrek aan zelfvertrouwen kampen. Het is een topclub met ervaren spelers. En niemand weet beter dan de spelers van Real Madrid dat er altijd gewonnen moet worden. Ik denk niet dat de voorgaande resultaten van invloed zullen zijn.”

“Ik verwacht geen kwetsbaar Real Madrid, integendeel. Ze hebben veel kwaliteiten en soms spelen ze meer 4-4-2 dan 4-3-3", analyseerde de Nederlander. "Ik weet zeker dat ze niet zo veel ruimte zullen weggeven als in de voorgaande duels. Ik verwacht een meer compact Real Madrid, met minder ruimtes, en voor hen is het belangrijk dat Sergio Ramos er weer bij is. Hij is een van de beste voetballers van Real Madrid en een persoonlijkheid. Hij kan van invloed zijn.”