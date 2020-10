Donny van de Beek hoort belofte van Ole Gunnar Solskjaer op persconferentie

Donny van de Beek speelde tot dusver zeven keer voor Manchester United sinds zijn komst van Ajax, maar hij wacht nog altijd op zijn eerste basisplaats in de Premier League. De Oranje-international kwam in de laatste drie officiële wedstrijden tegen Tottenham Hotspur (1-6 verlies), Newcastle United (1-4 winst) en Paris Saint-Germain (1-2 winst) als invaller maar tot 38 speelminuten in totaal. Zaterdag wacht een thuisduel met Chelsea.

Ole Gunnar Solskjaer kreeg vrijdag de vraag wat reden is van de summiere aanwezigheid van Van de Beek in de voorgaande wedstrijd. “Donny is fit genoeg. Natuurlijk is er sprake van concurrentie voor de plaatsen in het elftal. Het zorgt ervoor dat hij tijd krijgt om zich aan te passen en te wennen aan zijn nieuwe ploeggenoten. Het is een nieuwe competitie voor hem.”

“Donny is een topvoetballer en een geweldige persoonlijkheid”, benadrukte de manager van the Mancunians in gesprek met Engelse media. Hij belooft dit seizoen nog voldoende gebruik te zullen maken van Van de Beek. “Hij is heel erg bescheiden, werkt hard en natuurlijk wil hij meer spelen. Ik heb het al vaker gezegd. Jullie zullen hem dit seizoen nog voldoende zien. Het wordt een lang seizoen. Hij heeft indruk op mij gemaakt.”

Van de Beek maakte op 19 september in de 1-3 nederlaag tegen Crystal Palace zijn debuut voor Manchester United. Hij luisterde zijn eerste duel meteen op met een doelpunt. Een basisplaats in de competitie is tot dusver uitgebleven, al stond hij in de EFL Cup-duels met Luton Town (0-3) en Brighton & Hove Albion (0-3) wel in de basis. Manchester United speelt nu drie thuisduels in acht dagen tijd: komende woensdag komt RB Leipzig op bezoek en volgende week zondag is Arsenal de tegenstander op Old Trafford.