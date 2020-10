Gehavend AZ begint Europa League met megastunt in Napels

AZ heeft in de eerste groepswedstrijd van de Europa League voor een grote stunt gezorgd. De Alkmaarders, behoorlijk gehavend door een hele reeks coronabesmettingen, wonnen op bezoek bij Napoli met 0-1, door een doelpunt van Dani de Wit na een klein uur spelen. Door de knappe overwinning pakt AZ meteen de gedeelde koppositie in Groep F van de Europa League, daar Real Sociedad eveneens met 0-1 won op bezoek bij HNK Rijeka.

De aanloop naar het bezoek aan Napoli verliep voor AZ verre van ideaal, aangezien trainer Arne Slot door een hele reeks coronabesmettingen slechts negentien spelers tot zijn beschikking had. Door het ontbreken van Myron Boadu en Ferdy Druijf kreeg Dani de Wit de spitspositie toebedeeld. Calvin Stengs speelde daardoor als aanvallende middenvelder, terwijl Yukinari Sugawara de positie diens positie op de rechterflank overnam. Bij Napoli stonden ‘gewoon’ grote namen als Kalidou Koulibaly, Dries Mertens, Victor Osimhen en Hirving Lozano aan de aftrap.

Niet alleen de personele problemen, maar ook de vorm van Napoli moet AZ enigszins angst hebben ingeboezemd. I Partenopei kenden afgelopen zaterdag een uiterst goede generale, met een 4-1 overwinning op Atalanta, en dat vormde een behoorlijk contrast met de remises die de Alkmaarders achter de rug hadden. Een iets defensiever ingesteld AZ ging desondanks prima van start en deelde de eerste speldenprikjes van het duel uit, met schoten van Jesper Karlsson en Fredrik Midstjö. Gaandeweg de eerste helft werd Napoli echter sterker en het eerste gevaarlijke moment deed zich voor toen AZ-doelman Marco Bizot even miszat, maar het gevaar kon uiteindelijk worden verijdeld door Sugawara.

Na reddingen van Bizot op pogingen van Matteo Politano en Mertens, kregen beide ploegen voor rust nog een goede kans. Sugawara zag een inzet maar net naast het doel gaan, terwijl ook Mertens aan de andere kant na defensief geklungel bij AZ de bal net aan de verkeerde kant van de paal plaatste. Ondanks dat de eerste kans via een kopbal van Koulibaly na rust voor Napoli was, kwam AZ na een klein uur spelen verrassend op voorsprong. Jonas Svensson stoomde aan de rechterkant op en vond in het strafschopgebied De Wit, die de bal overtuigend in de linkerbovenhoek achter Napoli-doelman Alex Meret schoot.

De tegentreffer was voor trainer Gennaro Gattuso aanleiding om in te grijpen. Hirving Lozano en Elseid Hysaj verlieten het veld voor Lorenzo Insigne en Mário Rui. Na een kopbal van Osimhen recht in de handen bij Bizot werd er nog een dubbele wissel doorgevoerd bij Napoli. De Nigeriaanse spits en Stanislav Lobtoka werden vervangen door Andrea Petagna en Diego Demme. Napoli voerde de druk op en kreeg mogelijkheden, toen een kopbal van invaller Petagna net over het doel ging en een schot van Insigne naast belandde dankzij een blok van Owen Wijndal. AZ groef zich echter in en gaf in de absolute slotfase nauwelijks meer iets weg. Met Albert Gudmundsson en Ramon Leeuwin als vervangers van Karlsson en Midstjö binnen de lijnen hielden de Alkmaarders stand en werd de uiterst knappe 0-1 zege over de streep getrokken.