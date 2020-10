Griezmann verdedigt Ansu Fati na racistisch artikel; Barcelona komt in actie

Salvador Sostres, een journalist van het Spaanse medium ABC, heeft zich de woede op de hals gehaald van Barcelona. Hij schreef voor zijn werkgever het wedstrijdverslag van het duel tussen de Catalanen en Ferencváros van dinsdagavond en vergeleek Barça-talent Ansu Fati daarin ‘een zwarte straatverkoper die voor de politie wegrent’.

Volgens Spaanse media is Barcelona voornemens om juridische stappen te ondernemen tegen de journalist en ABC. Donderdag komen de juristen van de club bijeen om over eventuele stappen te praten. Antoine Griezmann heeft geen goed woord over voor het artikel van Sostres. Op Twitter uit hij zijn ongenoegen over de woorden die hij heeft gebuikt: “Ansu is een exceptionele jongen die niets anders dan respect verdient. 'Nee' tegen racisme en 'nee' tegen onbeschoftheid.”

Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación. pic.twitter.com/LZuJOzoTMG — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 21, 2020

Op de website van ABC heeft Sostres zijn excuses aangeboden. “In het verslag van de wedstrijd tussen Barcelona en Ferencváros was het mijn bedoeling om de schoonheid van Ansu’s bewegingen te prijzen”, schrijft de journalist. “Sommige uitdrukkingen zijn opgevat als racistisch. Dat is niet mijn bedoeling geweest. Dit misverstand spijt me ontzettend en ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden aan iedereen die ik hiermee heb gekwetst.”

Barcelona won de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League met 5-1 van Ferencváros, mede door een doelpunt van Fati. Het talent scoorde vlak voor rust na een assist van Frenkie de Jong. Na rust leverde Fati de assist op de 3-0 van Philippe Coutinho. Aanstaande zaterdag (16.00 uur) komt Barcelona opnieuw in actie. In het Camp Nou neemt het team van Ronald Koeman het op tegen Real Madrid.