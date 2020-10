Koeman geeft De Jong verrassende partner én kiest voor basisdebutant

Ronald Koeman heeft de opstelling van Barcelona voor de Champions League-wedstrijd tegen Ferencváros bekendgemaakt. De oefenmeester heeft enkele verrassingen in petto, zoals de eerste basisplek van Francisco Trincão in dienst van Barcelona. Sergiño Dest en Frenkie de Jong verschijnen eveneens aan de aftrap. Het duel tussen de clubs uit Groep G begint om 21.00 uur in het Camp Nou.

Het was vanwege de rentree van Junior Firpo de vraag of Dest zijn basisplaats zou behouden tegen de regerend kampioen van Hongarije. Eerder deze maand moest Firpo de wedstrijden tegen Celta de Vigo (0-3 zege) en Sevilla (1-1) aan zich voorbij laten gaan door een hamstringblessure; tegen Getafe maakte hij zijn rentree op de bank. Desondanks kiest Koeman voor Dest, die een achterhoede vormt met Clément Lenglet, Gerard Piqué en Sergi Roberto. Samuel Umtiti en Jordi Alba ontbreken achterin door blessureleed.

Op het middenveld en voorin voert Koeman enkele wijzigingen door. Zo staat De Jong op het middenveld niet meer naast Sergio Busquets, maar naast Miralem Pjanic. De Bosniër begon onder Koeman nog niet eerder in de basis. Tegen Getafe koos hij verrassenderwijs voor Ousmane Dembélé en Pedri op de flanken, maar nu valt de keuze op Ansu Fati en Trincão. Tegen Getafe opereerde Antoine Griezmann centraal achter Messi, maar op zijn positie staat nu Philippe Coutinho. Het betekent dat Griezmann op de bank begint.

Koeman insinueerde in het weekend dat hij Lionel Messi geen rust zou geven. De aanvaller is volgens de trainer 'iemand die altijd wil spelen' en hij staat tegen Ferencváros dan ook centraal in de voorhoede. Op doel kiest Koeman opnieuw voor Neto, daar Marc-André ter Stegen nog altijd herstellende is van een knieblessure.

Opstelling Barcelona: Neto; Dest, Lenglet, Piqué, Sergi Roberto; Pjanic, De Jong; Trincao, Coutinho, Messi; Ansu Fati.

Opstelling Ferencváros: Dibusz; Civic, Kovacevic, Blazic, Botka; Kharatin, Siger, Laïdouni; Nguen, Zubkov, Isael.