PSV ziet topschutter wegvallen bij EL-concurrrent door corona

Roberto Soldado zal donderdag niet in actie komen voor Granada tegen PSV in de groepsfase van de Europa League. De Spaanse club meldt dinsdag via de officiële kanalen dat de 35-jarige aanvaller een positieve coronatest heeft afgelegd. Soldado gaat in quarantaine en zal de komende tijd geen wedstrijden spelen.

De ervaren topschutter is de enige speler binnen de selectie van trainer Diego Martínez die positief is getest op corona. Soldado is asymptomatisch en zit in thuisisolatie, zo meldt de club. Granada heeft de faciliteiten bij de club opnieuw gedesinfecteerd. Later op de dinsdag staat een training voor de selectie gepland in het Estadio Nuevo Los Cármenes.

Soldado streek vorig jaar zomer neer bij Granada, na eerdere dienstverbanden bij Real Madrid, Osasuna, Getafe, Valencia, Tottenham Hotspur, Villarreal en Fenerbahçe. De twaalfvoudig Spaans international kende met zijn club een goede start in LaLiga. Granada bivakkeert op de zesde plek op de ranglijst, met tien punten uit vijf wedstrijden. Soldado kwam in zeven van de acht wedstrijden in actie dit seizoen en trof twee keer het net. Vorig seizoen stond de teller op 11 doelpunten in 39 duels.