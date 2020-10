‘VAR beging blunder: Coote wist niet dat Pickford rood kon krijgen’

De VAR ging zaterdag bij het duel tussen Everton en Liverpool (2-2) ernstig in de fout, claimt de Daily Mail. De VAR wist niet dat Jordan Pickford voor een charge op Virgil van Dijk alsnog rood had kunnen krijgen na een buitenspelsituatie van de verdediger, zo claimt de krant op basis van diverse bronnen. Liverpool is 'des duivels' over de gang van zaken en eist opheldering.

Na de tackle van de doelman van Everton in de beginfase van de derby 'vergat' VAR David Coote naar verluidt de regels. Coote dacht dat de beslissing dat Van Dijk buitenspel stond ervoor zorgde dat besluiten over incidenten ná de buitenspelsituatie teniet werden gedaan. Insiders bij Liverpool claimen bovendien dat hen zaterdag was verteld dat Coote 'te afgeleid' was in het kijken naar de buitenspelsituatie en zodoende niet heeft gekeken naar een mogelijke rode kaart voor Pickford.

In Engeland spreekt men SCHANDE van deze charge op Virgil van Dijk! ???? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 17 oktober 2020

Mike Riley, baas van scheidsrechtersbond PGMOL, gaf zondag aan Liverpool aan dat de officials de tackle van Pickford wél hadden beoordeeld. De VAR zou hebben geoordeeld dat de overtreding niet goed was voor een rode kaart. De Daily Mail claimt nu dus op basis van bronnen dat Coote het incident helemaal niet heeft beoordeeld vanwege de buitenspelsituatie van Van Dijk.

Liverpool is woest en eist verdere opheldering van de PGMOL. Bronnen op Anfield stellen aan de krant dat de Premier League liever een goede versie van het verhaal met de buitenwereld wil delen dan dat men goed over de kwestie communiceert met Liverpool. Naar verwachting zal Van Dijk minimaal een halfjaar uit de roulatie zijn met een zware knieblessure.