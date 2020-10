TOTO's tips: Ajax is nog altijd ongeslagen tegen Liverpool

Woensdag trapt Ajax de Champions League-cyclus af tegen Liverpool. Twee Europese grootmachten die elkaar opvallend genoeg in 1966 voor het laatst tegenkwamen in een officieel duel. Beide ploegen zullen vol goede moed aan de aftrap staan en hopen het succesvolle seizoen van 2018/19 te kopiëren. We duiken samen met TOTO in de statistieken.

Liverpool doet het meestal goed tegen Nederlandse clubs in Europa. De laatste dertien wedstrijden tegen een Nederlandse ploeg werden niet verloren (W8, G5) en in acht van de laatste tien ontmoetingen hielden de Engelsen de nul. In de laatste twee duels in deze reeks wist Liverpool zelf echter ook niet te scoren. In 2010 speelde Liverpool in de groepsfase van de UEFA Cup twee keer tegen FC Utrecht en beide wedstrijden eindigden in een doelpuntloos gelijkspel. Van Ajax wist Liverpool echter nog nooit te winnen. In 1966 hielden de Amsterdammers the Reds twee keer van een zege af door thuis met 5-1 te winnen en uit met 2-2 gelijk te spelen.

Uit Nederlands oogpunt is het natuurlijk jammer dat de zwaar geblesseerde Virgil van Dijk niet mee kan doen. Een aderlating voor Liverpool, want sinds de verdediger in Liverpool arriveerde was hij de grote leider van de verdediging. Sinds Van Dijk op 22 januari 2018 zijn eerste Premier League-duel namens Liverpool speelde, speelde de ploeg 124 wedstrijden in de Premier League en Champions League en slechts drie keer was dat zonder de Nederlander aan de aftrap. Opvallend genoeg hield Liverpool wel de nul in deze drie wedstrijden, waaronder tegen Bayern München op 19 februari 2019.

Nadat het vorig seizoen net niet lukte voor Ajax om de groepsfase van de Champions League te overleven, zal de ploeg dit seizoen extra gebrand zijn om goed te presteren. Vooral in thuisduels valt op basis van vorig seizoen winst te behalen. Vorig seizoen lukte het Ajax om tien punten te pakken in de groepsfase, maar slechts drie van deze punten werden in de eigen Johan Cruijff ArenA gepakt. Ajax won slechts één van de laatste zeven thuiswedstrijden in de Champions League (G2, V4) en twee van de nederlagen in deze reeks kwamen tegen een Engelse tegenstander. Tegen Tottenham Hotspur en Chelsea zag Ajax twee keer in de slotfase een goed resultaat uit handen glippen. Vooral richting het einde van de wedstrijd moet Ajax oppassen, want acht van de laatste negen doelpunten van Engelse ploegen tegen Ajax vielen in de tweede helft.

