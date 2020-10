Derksen is hoogst verbaasd: ‘Een speler uit de Eredivisie die er zo uitziet...'

Johan Derksen heeft zich maandagavond in Veronica Inside kritisch uitgelaten over de fysieke gesteldheid van Dennis Telgenkamp. De 33-jarige doelman van FC Emmen is te zwaar en was volgens Derksen tegen Fortuna Sittard (2-2) schuldig aan het tweede tegendoelpunt van zijn ploeg.

Derksen kampte vroeger zelf ook met ernstig overgewicht. "Ik ben er ook gevoelig voor, dus ik heb het ook gehad, en half Nederland is te zwaar", zo leidt de analist zijn verhaal over Telgenkamp in. "Maar als je professioneel sport bedrijft, je moet iedere dag trainen, en je ziet eruit als de keeper van FC Emmen, die zo hoog kan springen dat hij niet meer bij de lat kan..."

Dennis Telgenkamp op 27 september in actie tegen Willem II.

"Het is verschrikkelijk, een topsporter die er zo uitziet... hij heeft een hele wijde broek aan, dan valt het minder op, maar het kan echt niet", zegt Derksen, die van presentator Wilfred Genee te horen krijgt dat Telgenkamp aanleg heeft. "Hij heeft aanleg, ja", weet Derksen, die ook niet onder de indruk is van de prestaties van Telgenkamp. "Vorig seizoen hield hij weleens wat tegen, maar het is gewoon een hele slechte keeper."

Volgens Derksen valt Telgenkamp het tweede tegendoelpunt zondag tegen Fortuna aan te rekenen. Lisandro Semedo schoot van een meter of achttien hoog op het doel van Emmen. Telgenkamp zat er met zijn vingertoppen aan, maar kon niet voorkomen dat de bal in het doel ging. "Bij dat doelpunt van Fortuna kwam hij helemaal niet van de grond", zegt Derksen. "Een pisboog, en van die afstand..."