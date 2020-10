Jong Ajax houdt Jong FC Utrecht van zich af in spannende slotfase

Jong Ajax heeft maandagavond een nipte overwinning weten te boeken op Jong FC Utrecht. De Amsterdamse talenten waren met 3-2 te sterk voor de bezoekers uit de Domstad, die in de slotfase tot tweemaal toe een aansluitingstreffer wisten te produceren. Jong Ajax meldt zich door de overwinning op de negende plek in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl Jong FC Utrecht op de achttiende plaats blijft hangen.

Jong FC Utrecht trad met onder meer Maarten Paes, Giovanni Troupée, Othman Boussaid, Justin Lonwijk en Daniel Arzani aan met een aantal spelers die al de nodige minuten hebben gemaakt in de hoofdmacht. De grootste kansen in het eerste bedrijf waren echter voor de thuisploeg, met Giovanni als gevaarlijkste man. De aanvaller was in de openingsfase al een aantal keer dicht bij de openingstreffer en na een kwartier spelen belandde zijn schot via Christopher Mamengi op de kruising. In het restant van de eerste helft werd verder niet gescoord, maar de tweede helft toonde zich een stuk doelpuntrijker.

Een klein halfuur voor tijd kwam Jong Ajax, onder toeziend oog van Erik ten Hag én John van den Brom, op voorsprong via Sontje Hansen. De al vroeg ingevallen aanvaller kon uit de rebound afronden na een eerdere inzet van Brian Brobbey. Tien minuten later volgde via Terrence Douglas ook de 2-0, toen de linksback naar binnen sneed en de bal op fraaie wijze in de verre hoek knalde. Jong Ajax leek daarmee op rozen te zitten, maar stond toch toe dat het nog een spannende slotfase werd.

Vijf minuten na de tweede goal kon Jeredy Hilterman op aangeven van Tim Pieters namelijk de aansluitingstreffer achter Kjell Scherpen werken en Hilterman was vlak daarna ook dicht bij de gelijkmaker. Aan de overkant kreeg Hansen op aangeven van Brobbey een uitgelezen kans om zijn tweede van de avond te maken, maar Paes redde knap. Dit bleek vervolgens slechts uitstel van executie, aangezien Brobbey zeven minuten later de marge van twee herstelde. De bezoekers weigerden zich hier echter bij neer te leggen en volgde opnieuw een treffer van Hilterman op aangeven van Pieters. Jong FC Utrecht slaagde er in het restant van de wedstrijd niet meer in om het gat helemaal te dichten.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 NAC Breda 6 6 0 0 15 18 2 Almere City FC 8 5 3 0 9 18 3 SC Cambuur 7 5 1 1 18 16 4 De Graafschap 7 5 1 1 6 16 5 NEC 7 4 0 3 7 12 6 Go Ahead Eagles 8 3 3 2 3 12 7 Jong Ajax 8 4 0 4 -2 12 8 Roda JC Kerkrade 7 3 2 2 6 11 9 Telstar 7 3 2 2 3 11 10 Excelsior 8 3 1 4 2 10 11 FC Volendam 7 2 3 2 2 9 12 Jong PSV 7 3 0 4 -4 9 13 FC Eindhoven 8 2 3 3 -8 9 14 MVV Maastricht 8 2 2 4 -8 8 15 Jong AZ 7 2 1 4 -6 7 16 FC Den Bosch 7 2 1 4 -6 7 17 Helmond Sport 8 2 1 5 -8 7 18 Jong FC Utrecht 8 2 0 6 -9 6 19 TOP Oss 7 1 2 4 -8 5 20 FC Dordrecht 8 1 2 5 -12 5