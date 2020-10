David keert nog niet terug in Eredivisie: ‘Magath hoefde me niet te overtuigen'

Chris David vervolgt zijn loopbaan bij Würzburger Kickers. De 27-jarige aanvallende middenvelder was transfervrij na zijn vertrek bij het Zuid-Afrikaanse Cape Town City, trainde daarna mee bij RKC Waalwijk en heeft nu bij de naar de 2.Bundesliga gepromoveerde club een eenjarig contract ondertekend. In Duitsland treft David twee oude bekenden: met de Global Sports Director Felix Magath werkte hij eerder samen bij Fulham, terwijl voormalig FC Twente-speler Douglas twee maanden geleden al bij Würzburger Kickers tekende.

Door Chris Meijer

Tijdens het gesprek met David klinkt op de achtergrond het geluid van de stadionspeaker in de Flyeralarm Arena. Nog zonder de voormalig jeugdinternational ging Würzburger Kickers zondag in eigen stadion met 0-2 onderuit tegen Holstein Kiel. “Het is nu officieel naar buiten gekomen, maar vorige week dinsdag had ik al getekend. Ze wilden het geheim houden om de tegenstander te verrassen, maar de papieren waren niet op tijd geregeld”, vertelt David in gesprek met Voetbalzone. Met de presentatie bij Würzburger Kickers is er voor hem een bevredigend einde gekomen aan een enigszins lastige zoektocht naar een nieuwe club.

Als gevolg van de coronacrisis kwam er in juli voortijdig een einde aan het dienstverband van David bij Cape Town City, waar hij op dat moment ruim een jaar actief was. “Ik zat zelf twee maanden in een lockdown, dus dat was niet prettig. Het was niet duidelijk hoe lang dat zou gaan duren, uiteindelijk is dat vier maanden geweest. Het was iets teveel voor me, waardoor ik graag terug wilde naar Europa” Door de coronacrisis viel het voor David, die eerder uitkwam voor FC Twente, Fulham, Go Ahead Eagles en FC Utrecht, niet mee om een nieuwe club te vinden.

“Clubs zijn voorzichtiger, willen minder uitgeven en maken selecties kleiner. Er zijn zoveel spelers die transfervrij zijn, die het afgelopen seizoen goed hebben gedaan en veel wedstrijden achter hun naam hebben. Ik heb veel voor mezelf moeten trainen, maar ben altijd positief gebleven en hard blijven werken. Ik ben iedere dag blijven bidden dat God een deur zou openen. Dat geloof heb ik altijd gehouden. Er was hier en daar wel interesse, ik kreeg telefoontjes van mensen die me wilden helpen of iets hadden”, geeft hij te kennen. Begin augustus dook David op bij RKC, waar mocht meetrainen en de kans kreeg om een langer verblijf af te dwingen.

“Ik heb altijd goed contact gehouden met Fred Grim, hij heeft me nu toevallig ook een felicitatie gestuurd. Mo Allach kende ik ook, ik kreeg daar de mogelijkheid om te trainen en mezelf te laten zien. Als het iets zou worden, zou dat mooi zijn”, verklaart David het tot stand komen van de proefperiode. “Uiteindelijk heeft de club besloten dat het geen contract zou opleveren, dan moet je door, fit blijven en zorgen dat je er klaar voor bent als er een volgende club komt. Dat gebeurt soms nu eenmaal, trainers hebben bepaalde dingen nodig in een elftal en moeten op basis daarvan keuzes maken. RKC had de behoefte aan een ander type middenvelder. Achteraf ben ik misschien wel blij dat het zo is gelopen, want Würzburger Kickers is een hele mooie club en de 2.Bundesliga is een fantastisch niveau.”

David tijdens zijn periode bij RKC, waarin hij meespeelde in vriendschappelijke wedstrijden tegen NEC Nijmegen en NAC Breda.

Voor die kans zich voordeed, moest hij wel even geduld hebben. “Maar ze zeggen dat geduld beloond wordt”, glundert hij. In de tussentijd kwamen er weliswaar telefoontjes binnen, maar dat was voornamelijk uit landen of competities die David niet direct zag zitten. “Uit Azerbeidzjan en Finland, bijvoorbeeld. Dat was niet interessant genoeg, ik geloof in mijn kwaliteiten en weet wat ik nog kan. Ik heb het gevoel dat ik uiteindelijk weer een stap omhoog kan maken, dat moet alleen wel in een goede omgeving zijn waar ik het beste uit mezelf kan halen. Ik denk dat Duitsland een fantastische omgeving is in dat opzicht.” Dat David uiteindelijk in Duitsland terechtkwam, heeft mede te maken met de aanwezigheid van Magath.

David en Magath werkten in 2014 samen bij Fulham en hielden na het vertrek van de Duitse oefenmeester contact. De ex-trainer van onder meer Hamburger SV, Bayern München, VfL Wolfsburg en Schalke 04 is sinds januari van dit jaar werkzaam als Global Sports Director binnen het voetbalimperium van Flyeralarm. Het uit Würzburg afkomstige drukwerkbedrijf is naamgever van het stadion van Würzburger Kickers en tevens als hoofdsponsor verbonden aan de Oostenrijkse Bundesliga-club FC Admira Flyeralarm. Het Duitse filiaal van het Flyeralarm-imperium promoveerde vorig seizoen naar de 2.Bundesliga, waar de start vooralsnog moeizaam is. Würzburger Kickers is voorlopig hekkensluiter met één punt uit vier wedstrijden en trainer Michael Schiele moest reeds het veld ruimen voor Marco Antwerpen.

“Antwerpen wilde me twee jaar geleden al naar Preussen Münster in de 3.Liga halen. Toen heb ik de keuze gemaakt om naar Cape Town City te gaan. Magath en hij hebben samen overlegd en konden mijn kwaliteiten gebruiken, waardoor ik ben uitgenodigd om te kijken hoe en wat. Zo is het balletje gaan rollen. De indruk was direct goed, de staf was positief en vandaar dat het uiteindelijk tot een contract gekomen is. Ik moest mijn voeten laten spreken, want je moet je bewijzen en dat heb ik gedaan”, blikt David terug. Hij twijfelde naar eigen zeggen geen moment toen het aanbod vanuit de 2.Bundesliga binnenkwam. “Vooral niet in de situatie waarin ik zat. Ik heb altijd gezegd dat ik ooit in Duitsland wilde spelen, ik spreek de taal vloeiend, er woont familie en de competities zijn geweldig. Magath hoefde me in dat opzicht niet te overtuigen. Je kan de competitie een beetje vergelijken met de Championship: fantastische stadions, alles is professioneel, een hoog niveau.”

In Würzburg trof David twee Nederlandse ploeggenoten: doelman Eric Verstappen en Douglas, die hij nog kent van hun gezamenlijke periode bij FC Twente. De 32-jarige verdediger werkte afgelopen zomer een proefperiode af bij Go Ahead Eagles, maar besloot uiteindelijk om zijn loopbaan nieuw leven in te blazen in Duitsland. “Ik had een appje gestuurd naar Douglas dat ik zou komen, daar was hij blij mee. Uiteindelijk heeft hij me goed opgevangen, ook al is hij hier ook pas net. We zijn dagelijks bij elkaar en praten veel over onze tijd bij FC Twente. Het is fijn dat je iemand hebt die je kent.”

“Ik ben voorzichtig, in de voetballerij en het leven weet je niet wat er morgen gaat gebeuren. Ik ben iemand die dankbaar is dat hij op het veld mag staan, gezondheid en fitheid is het belangrijkste. Ik wil gewoon zoveel mogelijk minuten maken en een sterk seizoen draaien, dan zien we wel hoe het aan het einde van het seizoen ervoor staat. Ik kijk er enorm naar uit om hier te spelen, om zo mijn vorm terug te krijgen van waar ik ooit stond”, klinkt het gereserveerd als David gevraagd wordt naar zijn ambities op korte termijn. Hij hoopt komende zaterdag zijn officiële debuut te maken bij Würzburger Kickers, als de uitwedstrijd tegen Hamburger SV op het programma staat. Met een glimlach besluit hij: “Dat is direct een lekker potje.”