‘Alsof je tijdens Twente - AZ fans van Ajax en Feyenoord op de tribune ziet’

Sinds afgelopen vrijdag zit ook Zuid-Afrika in een complete lockdown. De uitbraak van het coronavirus kwam in Afrika relatief langzaam op gang in vergelijking met Europa, maar het virus heeft het land inmiddels stevig in zijn greep en de regering tot rigoureuze maatregelen gedwongen om de verspreiding in te dammen. Zo kon Chris David vorige week de ene dag nog op het trainingsveld staan met Cape Town City FC, om 24 uur later voor drie weken te worden ‘opgesloten’ in zijn appartement in Kaapstad.

Door Chris Meijer

“Als ik naar buiten kijk, zie ik het strand, het water en het zonnetje.” David beschrijft levendig het uitzicht vanuit zijn appartement in Kaapstad. Neem een kijkje op het Instagram-account van David en je komt ongetwijfeld tot de conclusie dat er slechtere plekken zijn om in lockdown te gaan. De 27-jarige aanvallende middenvelder moet lachen om die constatering. “Ja, ik zit goed. Ik heb een mooi appartement met een groot terras en kan daardoor nog een beetje heen en weer lopen. Het is niet zo dat ik binnen vastzit”, beaamt David. Het grote terras gebruikt hij om dagelijks zijn strenge trainingsschema bij te houden. Op social media is te zien hoe hij met uitzicht op de Valsbaai door een loopladder raast of stretchoefeningen doet op een matje. “Ik moet mezelf fit houden, want het kan niet zo zijn dat ik een achterstand heb als we weer beginnen na de lockdown. Ik let op mijn voeding, eet gezond en train voor mezelf. Daar helpt yoga ook voor, om te stretchen.”

“Je hebt verder ook vrij weinig te doen, dus als je kan trainen: waarom niet? Ik zie het als een positief iets om de tijd nuttig te benutten”, gaat David lachend verder. Nog geen week geleden stond de selectie van Cape Town City nog ‘gewoon’ op het trainingsveld. Althans, de trainingen beperkten zich tot loopwerk en afwerkoefeningen, terwijl er moest worden omgekleed met veilige afstand en er streng op hygiëne gelet werd. “Uiteindelijk hebben we maar één keer op die manier getraind, doordat daarna al het bericht kwam dat er een lockdown zou komen en de competitie daarmee definitief stilgelegd werd. Tot dat moment werd er binnen de voetbalbond nog gesproken over eventueel doorspelen zonder publiek, omdat het allemaal nog niet zo erg leek. De eigenaren en de technische staf besloten dat we daarom onze conditie op peil moesten houden en dat was op zich top geregeld.”

“Je hoort dat eigenlijk alle competities stilliggen, dus je gaat wel even nadenken als je gewoon door moet trainen. Maar ja, voor mij persoonlijk was het geen probleem. Ik ben liever op het voetbalveld dan dat ik thuis zit. Maar het leek ons niet echt slim voor onze gezondheid en die van de mensen om ons heen om te blijven trainen. Je bent een werknemer en je moet je houden aan je contract of wat er gezegd wordt, je kan niet weigeren om te komen”, beaamt David. Het coronavirus heeft de afgelopen tijd snel om zich heen gegrepen, wat de regering van Zuid-Afrika heeft doen besluiten om het complete land op slot te gooien. Het betekent dat David niet eens naar buiten mag om de hond uit te laten, mocht hij die overigens hebben. “Als je buiten komt, kan je zomaar gestopt worden door de politie of soldaten. Dat zeggen ze, dus daar ga ik vanuit. Alleen supermarkten, tankstations en apotheken blijven nog open. Als je daarheen gaat, moet je dat kunnen aantonen. Dit is de enige manier om dit op te lossen, denk ik. Als je vrij mag rondlopen, kom je met mensen in contact. Ik denk dat de townships het grote probleem zijn, daar leven mensen heel kort op elkaar. Als het daar eenmaal binnenkomt, gaat het heel snel.”

David speelt sinds februari 2019 voor Cape Town City, momenteel de nummer tien van de Zuid-Afrikaanse competitie.

“Het is 21 dagen thuiszitten. Tja. Dat is niet zo’n prettig vooruitzicht, inderdaad”, verzucht David, om vervolgens direct een realistische noot te plaatsen. “Gezondheid staat op nummer één, iedereen heeft elkaar nodig en het is niet verstandig om door te gaan als er een virus rondwaart. Je moet alles wel even stilleggen en dan hopen en bidden we maar dat het snel voorbij is, zodat we alles weer kunnen oppakken en zo weinig mogelijk mensen ziek worden of overlijden.” Het spookte even door het hoofd van David om terug te keren naar Nederland. “Maar dat gaat nu ook niet meer. De vluchten zijn allemaal gecanceld, ze doen moeilijk op de vliegvelden en laten mensen niet meer toe. De situatie in Nederland is ook niet heel veel beter, dus ik zit hier wel goed. Als het vliegveld weer opengaat en er komt weinig verandering in de huidige situatie na deze drie weken, kan ik altijd nog beslissen om naar Nederland te gaan”, concludeert hij. “Ik blijf deze drie weken trainen voor mezelf en houd me wel bezig: yoga, Netflixen, de bijbel lezen, Facetimen met familie of de Playstation. Het zonnetje schijnt nog en ik heb een mooi uitzicht. ’s Ochtends doe ik mijn oefeningen, probeer ik mezelf fit te houden en daarna ga ik in de zon liggen. Muziekje aan, drankje erbij en ’s avonds ga ik weer wat oefeningen doen. Zo kom ik de dagen wel door.”

Voetbalzone publiceert komende donderdag een interview met Boy de Jong, die Zuid-Afrika vanwege de uitbraak van het coronavirus wél besloot te verlaten.

Het leven in Kaapstad bevalt David uitermate goed. De voormalig jeugdinternational zette een jaar geleden zijn handtekening onder een contract tot medio 2021 bij Cape Town City. “Dit is een van de mooiste plekken waar ik ooit ben geweest. Kaapstad is echt fantastisch, het is echt een aanrader. Heel veel mensen hebben vooroordelen over Afrika, dat had ik zelf ook. Maar daar is helemaal niks van waar, ik zat er naast. Kaapstad is eigenlijk meerdere steden in één: soms heb je het gevoel dat je in Miami rondloopt, dan lijkt het weer op Saint-Tropez. Je ziet allemaal verschillende plekken van de wereld in één stad: je hebt bergen, heerlijk weer, prachtige stranden, lekker eten.” Het ‘heerlijke weer’ heeft ook een keerzijde, zo merkte David in de eerste wedstrijd in Zuid-Afrika tegen Bidvest Wits in Johannesburg. “Daar is het gewoon 35 graden, hè. De luchtvochtigheid is anders. Ik had maar één keer getraind met de groep, dus na twintig of dertig minuten kreeg ik door de hitte geen adem meer. Ik heb ook al weleens aan die jongens gevraagd hoe het voor hen is en of zij er al aan gewend zijn. Maar ze kunnen er ook niet aan wennen, je krijgt daar gewoon een shock van de hitte.”

David kijkt uit over Kaapstad, met duidelijk zichtbaar het Cape Town Stadium.

David maakte het afgelopen jaar fijntjes kennis met het leven en voetbal in Afrika: van de extreme armoede (‘Daar kan ik heel moeilijk aan wennen, ik kan er heel slecht tegen’), tot het dansen in de spelerstunnel voorafgaand aan de warming-up (‘Af en toe dacht ik: waar ben ik beland? Ik moest wel mee. Nu vind ik het gewoon geweldig, soms loop ik gewoon vooraan. Het geeft een kick’), tot de dorre zandvlaktes die moeten doorgaan voor velden. Veel stadions in Zuid-Afrika zijn neergezet voor het WK 2010, waaronder de thuishaven van Cape Town City. “Het Cape Town Stadium is fantastisch, maar als je kijkt naar het trainingscomplex en de velden... Dat wordt niet altijd goed onderhouden. Het heeft natuurlijk ook met geld, het weer, water en dat soort dingen te maken, ze kunnen het gewoon niet onderhouden. De meeste velden zijn hard, daar ligt heel veel zand op en die bal stuitert alle kanten op.”

“Als we tegen een van de drie topclubs spelen, zitten er zo veertigduizend mensen op de tribune. Dat zijn dan overigens dertigduizend fans van de tegenstander. Bijvoorbeeld van Kaizer Chiefs, terwijl dat een club uit Johannesburg is. De meeste mensen die hier voor Kaizer Chiefs zijn, kunnen het niet betalen om naar Johannesburg te vliegen. Dan wachten ze de ene keer per jaar af dat ze in Kaapstad spelen, zodat ze Kaizer Chiefs aan het werk kunnen zien. Tijdens dezelfde wedstrijd zie je ook fans met een shirt van Orlando Pirates of Mamelodi Sundowns, concurrenten van Kaizer Chiefs, op de tribune zitten. Dan zie je vier supporters met verschillende shirts naast elkaar zitten. Zoiets zou je in Nederland nooit zien, alsof je tijdens FC Twente - AZ supporters van Ajax en Feyenoord op de tribune ziet zitten. Dat gaat altijd wel goed, dat vind ik wel mooi. Iedereen danst met elkaar op de tribune”, lacht David. Aanvankelijk kreeg hij in Zuid-Afrika te maken met trainer Benni McCarthy, oud-spits van onder meer Ajax, Celta de Vigo en FC Porto en een absolute legende in Zuid-Afrika.

‘Dat appje van Ten Hag doet me enorm goed, we hebben een speciale band’

Voetbalzone sprak eerder in januari 2019, vlak voor hij bij Cape Town City tekende, uitgebreid met Chris David over zijn loopbaan. Lees artikel

“Elke keer als we een uitwedstrijd hadden en moesten vliegen, was hij diegene met wie op het vliegveld de foto’s werden gemaakt. Niet eens met de spelers. Mensen stonden constant om hem heen, voor foto’s en handtekeningen. Je kan gerust zeggen dat hij een legende is in Zuid-Afrika.” Desondanks kreeg McCarthy in november van vorig jaar zijn congé bij Cape Town City wegens de tegenvallende resultaten. Jan Olde Riekerink werd door eigenaren Michel en John Comitis aangesteld als opvolger. “Ik kan goed opschieten met Jan en het is natuurlijk altijd prettig een Nederlandse trainer te hebben. Hij is duidelijk naar mij, probeert me dingen bij te brengen, is tactisch ijzersterk en ik vind het fijn met hem samen te werken.” Met de komst van Olde Riekerink werd de toch al grote Nederlandse enclave in Kaapstad verder uitgebreid. Peter Leeuwenburgh (doelman Cape Town City), Sjoerd Woudenberg (keeperstrainer Cape Town City), Istvan Bakx en Nick Hengelman (allebei spelend voor Ajax Cape Town) wonen in een straal van vijfhonderd meter bij David vandaan. “We deden wel wat dingen samen, een beetje rondhangen, naar de gym, naar het strand of samen eten. Dat is nu allemaal even niet mogelijk.”

David speelt bij Cape Town City samen met Kermit Erasmus, die in Nederland uitkwam voor Feyenoord en Excelsior: "We praten Nederlands met elkaar, hij spreekt Nederlands. We hebben het vaak over vroeger, hij heeft op jonge leeftijd met grote spelers gespeeld bij Feyenoord. Hij mist die tijd ook wel. Hij is echt een hele goede spits: snel, wendbaar, tweebenig. Dat soort jongens kunnen nog steeds in Europa voetballen."

David trok een jaar geleden naar Zuid-Afrika om het plezier in het voetbal terug te vinden, nadat hij na dienstverbanden bij FC Twente, Fulham, Go Ahead Eagles en FC Utrecht een tijdje zonder club had gezeten en een stage bij Bolton Wanderers door financiële problemen bij de Engelse club niet had geresulteerd in een contract. Voorlopig kwam hij in dienst van Cape Town City tot twee doelpunten en drie assists in negentien officiële wedstrijden. “Ik wilde hier weer lekker voetballen, minuten maken en plezier terugkrijgen in het spel, om op termijn weer terug te keren naar Europa. Ik ben pas net 27 geworden en wil nog steeds het hoogst haalbare, dus dan denk ik wel aan Europa.” David nodigt de Europese scouts uit om een keer een kijkje te komen nemen in de Zuid-Afrikaanse competitie. “De kwaliteiten van de spelers hebben me positief verrast, die jongens kunnen echt wel voetballen. Afrikanen zijn over het algemeen sterk en snel. De meeste spelers zijn technisch ook nog eens heel begaafd, ik was onder de indruk van wat ze met een bal kunnen. Tactisch is het niet heel sterk, maar qua voetballend vermogen, kracht en snelheid zitten ze gewoon tegen de Europese spelers aan. Europese clubs moeten hier gewoon eens komen kijken, dat denk ik echt. Er zitten genoeg spelers bij die makkelijk in Europa kunnen voetballen.”

Voor David terugkeert naar Europa, heeft hij in zijn eigen woorden nog wat werk te verrichten in Kaapstad. Cape Town City bezet momenteel de tiende plaats in de Premier Soccer League, enigszins teleurstellend ten opzichte van de vierde stek van vorig seizoen. “De laatste tijd ging het lekker, dus wat dat betreft is het jammer dat het nu is stilgelegd”, verzucht David. In plaats van de jacht op de bovenste helft van de ranglijst met Cape Town City, wachten voor de Enschedeër in ieder geval drie eenzame weken in zijn appartement. “Ik ben een type dat er van houdt om thuis te zitten, maar nu word ik gedwongen. Na een week of tien dagen zal dat wel anders voelen. Maar ik blijf positief en ga er vanuit dat dit allemaal snel voorbij zal zijn.”