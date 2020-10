Götze maakt wereldwijd tongen los; cynische reactie bij FOX Sports

Mario Götze heeft zijn eerste optreden in dienst van PSV opgeluisterd met een doelpunt. De aanvaller opende de score tegen PEC Zwolle na negen minuten; bij rust leidt PSV met 0-3, omdat Cody Gakpo en Donyell Malen ook tot scoren kwamen. De wijze waarop het doelpunt viel, zorgt ook voor cynische opmerkingen over het niveau van de Eredivisie.

In het strafschopgebied reageerde Götze attent op een zwakke terugspeelbal van Clint Leemans. Hij nam de bal over, omspeelde doelman Michael Zetterer en rondde af in een leeg doel. Gakpo verdubbelde de marge op aangeven van Philipp Max, opnieuw na slordig balverlies van PEC, en Malen liet Zetterer kansloos met een harde schuiver. Tussendoor pareerde doelman Yvon Mvogo van PSV een zwak ingeschoten strafschop van Reza Ghoochannejhad.

Afgezien van zijn doelpunt speelde Gótze geen al te opvallende rol in de eerste helft. De treffer van Götze wordt echter wereldwijd opgepikt. Internationale media als ESPN, Goal tweeten over de treffer. Bij FOX Sports blijkt Arnold Bruggink onder de indruk. "Dit is voetbalintelligentie, zou je kunnen zeggen. Dat heeft hij als geen ander, omdat hij gewoon de situatie leest."

De beelden werden ook getoond tijdens de nabeschouwing van de wedstrijd tussen Ajax en sc Heerenveen (5-1). Hedwiges Maduro reageerde enigszins cynisch. "Welkom in de Eredivisie, zou ik zeggen. Hij zal hopen dat dit het niveau niet is", lachte Maduro. "Als hij fit is en het volhoudt, dan is het een wereldspeler." Bruggink vindt dat andere ploegen kunnen leren van de fouten die PEC maakt tegen PSV: "Ik denk dat andere ploegen hier goed naar moeten kijken, want dit is lesmateriaal."