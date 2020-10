Koeman hekelt Getafe-speler: ‘Hij heeft zeer lelijke dingen tegen mij gezegd’

Ronald Koeman leed zaterdagavond zijn eerste nederlaag als hoofdtrainer van Barcelona. De Spaanse topclub kon niet voorkomen dat Getafe met een 1-0 overwinning van het veld stapte en zodoende blijven de Catalanen, na vier duels, op zeven punten staan. Na afloop beklaagde Koeman zich bij zijn collega José Bordalás over enkele vermeende opmerkingen van Allan Nyom, zo gaf de Nederlander later ook op de persconferentie aan. "Dat kan ik niet accepteren."

“Wat ik tegen Bordalás heb gezegd? Dat ik het een gebrek aan respect vond hoe Nyom, die nummer twaalf, tegen mij sprak”, werd de Nederlander geciteerd. “Hij heeft zeer lelijke dingen tegen mij gezegd. Wat? Dat ga ik niet herhalen, maar hij heeft het twee à drie keer gedaan. Ik heb Bordalás laten weten dat hij met zijn speler moet praten. Het is nergens voor nodig en dat hoort ook niet thuis in het voetbal.”

De Spanjaarden hebben een leuke manier om de opstelling te presenteren. Maar dan komt Sergiño Dest langs... Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 17 oktober 2020

Bordalás liet weten dat hij nog niet met Nyom had gesproken. "Dat doe ik morgen in alle rust", verzekerde de trainer van Getafe. "Dat heb ik ook tegen Ronald gezegd. Beledigingen passen niet bij dit elftal, maar ik wil wel benadrukken dat ik mijn twijfels heb. Ik ken Nyom goed. Hij is een voetballer die alles geeft en absoluut wil winnen, maar tegelijkertijd is hij een persoon die voor iedereen een groot respect heeft."

Nyom had het regelmatig met de spelers van Barcelona aan de stok, maar opvallend genoeg leidde niet één van zijn elf (!) overtredingen tot een gele kaart. Zelfs een elleboogstoot jegens het gezicht van Lionel Messi werd niet bestraft. Sterker nog: Sergi Roberto kreeg een gele kaart toen hij protesteerde over het uitblijven van een prent. Ook een kopstoot van Erick Cabaco richting Pedri bleef onbestraft. Twintig tegen tien overtredingen resulteerden uiteindelijk in vier gele kaarten voor Getafe en drie voor Barcelona.

20 februari 2020: Ryan Babel maakt Allan Nyom belachelijk met imitatie 17 oktober 2020: Sergiño Dest maakt Allan Nyom belachelijk in onderling duel ?? Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 17 oktober 2020

Koeman wilde eigenlijk weinig kwijt over de arbitrage. “Ik houd er niet van om over de scheidsrechter te praten", benadrukte de oefenmeester. "Ik denk dat als je naar de wedstrijd kijkt, naar de overtredingen, naar de kaarten, dat iedereen een mening kan vormen. Maar dat wil ik niet. Het is voor de scheidsrechters al moeilijk genoeg. Wij probeerden in een hoog tempo te spelen, maar dat stond Getafe niet toe en wij creëerden ook weinig kansen om te scoren.”

Koeman kreeg logischerwijs ook de vraag wat hij van het spel van Getafe vond. “Dat doet er niet toe. We hebben verloren en dat is het belangrijkste. Er is een scheidsrechter, er zijn twee assistent-scheidsrechters, er is een vierde arbiter en er is een VAR. Tenminste, ik weet niet of er vanavond een VAR was. Maar het belangrijkste is en blijft dat je naar jezelf kijkt en inziet wat er goed gaat en wat er fout gaat”, benadrukte de Nederlander, die nu duels met Ferencvaros en Real Madrid moet voorbereiden.