Beschamend verlies Real Madrid stond al in de sterren geschreven

Real Madrid heeft zaterdag een beschamende nederlaag in LaLiga geleden. Vier dagen voor de eerste Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk wist het team van trainer Zinédine Zidane zich geen raad met Cádiz: 0-1. Door de verrassende zege in Madrid gaat de promovendus voorlopig samen met Real Madrid aan kop in LaLiga, al heeft de regerend landskampioen een wedstrijd minder gespeeld. Het doelsaldo van Real Madrid na vijf competitiewedstrijden is echter veelzeggend: zes doelpunten voor, drie tegen.

Real Madrid maakte geen enkel moment in de eerste helft de indruk zich op zijn gemak te voelen. Cádiz was superieur aan het team van Zidane en had diverse kansen op een doelpunt. Het bleef uiteindelijk bij een voltreffer na een kwartier spelen: Álvaro Negredo kopte de bal in de loop van Anthony Lozano, die het leer vervolgens met wat geluk over Thibaut Courtois heenwerkte. Real Madrid was in de eerste minuut al goed weggekomen toen Sergio Ramos een inzet van Negredo uit de doelmond weghaalde.

Deze man weet al precies wat er gaat gebeuren. Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 17 oktober 2020

Zidane zag lijdzaam toe hoe Real Madrid amper kansen kon creëren of voor gevaar kon zorgen rondom het doelgebied van Jeremías Ledesma. Alleen Raphaël Varane uit een corner was in het restant van de eerste helft dicht bij een gelijkmaker. Zidane greep in de pauze flink: hij haalde Ramos (blessure), Luka Modric, Isco en Lucas Vázquez naar de kant, ten faveure van Eder Militao, Casemiro, Marco Asensio en Federico Valverde.

Real Madrid had ook in de tweede helft moeite om door de defensie van Cádiz heen te komen en kwam goed weg toen een kopbal van Negredo maar net naast ging. Zidane zag echter hoe zijn team er alles aan deed om minimaal op gelijke hoogte te komen. Na een voorzet van Toni Kroos beging Ledesma een misstap maar de kopbal van Vinicius Junior ging naast. Negen minuten voor het einde eindigde een inzet van Karim Benzema op de lat.

De nederlaag van Real Madrid tegen Cádiz stond eigenlijk al in de sterren geschreven. Valencia, de koploper na de eerste speeldag in 2020/21, verloor op de tweede speeldag. De koploper na de tweede speeldag, Granada, verloor op de derde speeldag. De koploper na de derde speeldag, Real Betis, ging op de vierde speeldag onderuit. De koploper na de vierde speeldag, Getafe, ging op de vijfde speeldag onderuit. De koploper na de vijfde speeldag, Real Madrid, ging zaterdagavond dus op de zesde speeldag onderuit.