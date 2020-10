Ihattaren had verhitte discussie over keuze voor Oranje: ‘Hij werd helemaal gek’

Mohamed Ihattaren hakte eind vorig jaar de knoop door over zijn interlandloopbaan. Het PSV-talent verkoos het Nederlands elftal boven de nationale ploeg van Marokko. Zijn keuze heeft hem veel lovende reacties opgeleverd, zo geeft hij aan in het televisieprogramma Tiki Taka Touzani. Toch is niet iedereen er blij mee dat Ihattaren Marokko links heeft laten liggen.

In gesprek met Soufiane Touzani kijkt Ihattaren terug op een discussie die hij onlangs nog met iemand had. “Hij zei: ‘Waarom heb je voor Marokko gekozen?’ Ik zei dat het keuzes zijn en dat iedereen er anders over denkt. Hij werd helemaal gek en zei: ‘Je laat ons in de steek.’ Toen zei ik: ‘Oke, als dat is wat jij vindt.” Ihattaren probeerde rustig te blijven, maar kreeg nog een verwijt naar zijn hoofd geslingerd. “Hij zei: ‘Je bent geen Marokkaan.’” Ihattaren vroeg in de discussie wat de ander in Nederland doet. “Hij zei dat hij hier leeft en in de zomer naar Marokko gaat. Toen zei ik: ‘Waarom ga je nu niet naar Marokko dan? Je hebt hier een uitkering, hè. Hier denken ze nog aan je. Dat heb je in Marokko niet.”

Dat Ihattaren voor Oranje koos had voor een deel te maken met Ronald Koeman. “Hij kwam toen ik speelde bij Onder-19. Ik kwam toen niet eens in aanmerking voor het eerste elftal. Hij gaf aan dat hij met me wilde praten en ik had een heel goed gesprek met hem. Het was een fijn gesprek, ik merkte veel vertrouwen. Dat nam ik zeker ook mee in mijn beslissing." De Marokkaanse bond toonde ook interesse. "Maar dat was pas later. Uiteindelijk heb ik mijn jeugd hier doorlopen en hier alles meegemaakt. Als er één ding is waar ik vaak aan denk, dan is dat dat je dankbaar moet blijven. Als jij veel voor mij doet, dan zal ik jou niet in de steek laten. Het moet van beide kanten komen.”

Tot een debuut voor Oranje kwam het niet. Bondscoach Frank de Boer haalde hem onlangs bij de definitieve selectie, maar Ihattaren moest afzeggen vanwege een blessure. De uitnodiging van de middenvelder leverde enige kritiek op in de media, daar Ihattaren onder PSV-trainer Roger Schmidt zijn basisplaats heeft verloren. Ondanks dat dat hij het moeilijk heeft onder de Duitse coach, heeft het talent vertrouwen in een goed seizoen. “Dit moet mijn jaar worden”, aldus Ihattaren.