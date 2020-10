AZ meldt corona-uitbraak: zes spelers positief getest

Bij AZ zijn vrijdag negen coronagevallen geconstateerd, zo maakt de club uit Alkmaar bekend. Het gaat om drie werknemers en zes spelers. Het gaat om twee spelers van Jong AZ en vier van de A-selectie. De club laat weten dat het wegens privacy geen namen naar buiten brengt. De wedstrijd van zaterdag tegen VVV-Venlo gaat vooralsnog gewoon door.

Jong AZ kwam vrijdagavond gewoon in actie. Op bezoek bij Jong Ajax gingen de beloften met 3-2 onderuit. Zaterdag neemt de hoofdmacht het om 20.00 uur op eigen veld op tegen VVV. Daar de club geen melding maakt over welke spelers besmet zijn, zal het pas bij het bekendmaken van de wedstrijdselectie duidelijk worden om wie het gaat. Bij tegenstander VVV zijn geen positieve coronatesten gemeld.

AZ meldt dat de wedstrijd tegen VVV gewoon door kan gaan. Komende donderdag staat voor AZ de uitwedstrijd tegen Napoli in de groepsfase van de Europa League op het programma. Volgens het Algemeen Dagblad is het nog de vraag of die wedstrijd door kan gaan. De besmette medewerkers en spelers zijn in quarantaine gegaan.

