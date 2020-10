Frankrijk wint herhaling van WK-finale; Portugal succesvol zonder Ronaldo

Frankrijk en Portugal geven elkaar geen duimbreed toe in groep a3 van de Nations League. De regerend wereldkampioen zegevierde woensdagavond met 1-2 over Kroatië, een herhaling van de finale van het WK van 2018, terwijl Portugal tegelijkertijd minder moeite had met Zweden: 3-0. Frankrijk en Portugal hebben na vier wedstrijden tien punten en maken zich op voor de onderlinge ontmoeting van volgende maand op Portugese bodem. Zweden hoopt dan ten koste van Kroatië minimaal het eerste punt in de Nations League te pakken.

Kroatië - Frankrijk 1-2

De wedstrijd in Zagreb, onder leiding van Björn Kuipers, ging meteen grimmig van start, met gele kaarten voor Lucas Digne en Nikola Vlasic in de eerste zeven minuten. Een minuut later nam Frankrijk de leiding: na een goede actie van Benjamin Mendy op rechts kwam de bal uiteindelijk voor de voeten van Antoine Griezmann, die het leer hard in de linkerkruising schoot. Het team van Didier Deschamps had de ontmoeting in het Maksimir Stadium eigenlijk al nog voor de onderbreking in het slot kunnen gooien, maar Kylian Mbappé en Clément Lenglet lieten na om grote kansen te benutten. Kroatië groeide meer in de wedstrijd naarmate de eerst helft vorderde en kreeg nog een grote kans op de 1-1: Mario Pasalic stuitte eerst op Lenglet en daarna had Hugo Lloris een goede redding op de inzet van de Kroaat van dichtbij.

Kroatië maakte in de openingsfase van de tweede helft een gretige indruk. In de fase waarin het duel juist op en neer ging, sloeg het team van Zlatko Dalic toe. Adrien Rabiot liet zich op rechts veel te makkelijk aftroeven, waarna Josip Brekalo de bal bij Vlasic bezorgde. Hij plaatste de bal in de linkerhoek achter de aan de grond genagelde Lloris: 1-1. Frankrijk verzekerde zich elf minuten voor tijd op heerlijke wijze van de drie punten. Digne werkte een lange bal vanaf achterin in een keer vanaf links door richting de strafschopstip, waar Mbappé het leer eveneens meteen achter Dominik Livakovic gleed: 1-2.

Portugal - Zweden 3-0

Het team van Fernando Santos legde in de eerste helft reeds de basis voor de zege. Portugal, dat zonder coronapatiënt Cristiano Ronaldo aantrad, zorgde voor het meeste gevaar in de eerste 45 minuten en elke aanval oogde ook daadwerkelijk gevaarlijk. Hoewel Zweden een goede indruk in de openingsfase maakte, kwam men uiteindelijk amper in de buurt van het doel van Rui Patricio. Na twintig minuten spelen tekende Bernardo Silva aangeven van Diogo Jota voor de openingstreffer en op slag van rust tekende laatstgenoemde na een heerlijke crosspass van Joao Cancelo van dichtbij voor de 2-0. Tussendoor kwam Portugal goed weg toen een inzet van Marcus Berg het aluminium trof.

Zweden ging na de pauze met man en macht op zoek naar een aansluitingstreffer. Het was aan Rui Patricio te danken dat Berg niet al snel met het hoofd voor de 2-1 kon zorgen en daarna tikte hij een inzet van Viktor Claesson met behulp van de paal uit de linkerhoek. Achttien minuten voor tijd gooide Portugal het duel in het slot. Na een pass van Willian Carvalho startte Jota vanaf links aan een rush en rondde hij heerlijk af: 3-0. Het bezoek liet zich in het restant van het duel niet onbetuigd, maar omdat Rui Patricio goed reageerde op een kopbal van Alexander Isak bleef het bij 3-0.