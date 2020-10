Contractvoorstel Ajax geweigerd: ‘Ik heb niet een echte kans gehad’

Noa Lang heeft Ajax ingeruild voor Club Brugge. De Belgische topclub huurt de 21-jarige aanvaller met een verplichte optie tot koop, waardoor de jongeling definitief afscheid heeft moeten nemen van de Amsterdamse club. Lang had langer in de Johan Cruijff ArenA kunnen blijven, maar geeft tegenover Het Nieuwsblad aan dat hij voor zichzelf moest kiezen.

"Klopt, Ajax had mij een nieuw contract aangeboden voor vier jaar. Ik ging niet meteen blind tekenen, omdat ik ook perspectief wilde. Ik wil spelen en bij Ajax staat Dusan Tadic, de aanvoerder, op mijn plek. Dan weet je dat je waarschijnlijk niet heel veel minuten gaat maken. Ik heb dus gewoon voor mezelf gekozen", aldus Lang, die erkent dat hij moeite had met de breuk met Ajax.

Club Brugge presenteert Noa Lang

"Ik zou liegen als ik zeg dat ik er geen moeite mee heb. Ik sluit een groot hoofdstuk in mijn leven af. Als kleine jongen droomde ik van de eerste ploeg van Ajax. Ik ben trots dat het me is gelukt, tegelijk vind ik het jammer dat ik er niet alles heb uitgehaald. Er zat veel meer in. Geslaagd voel ik me niet. Ik heb ook niet het gevoel dat ik een echte kans heb gehad. Daar ben ik heel eerlijk in."

Lang is tot op heden zeker niet tevreden met zijn loopbaan en verwacht dat ook niet snel te worden. "Ik wil altijd meer. Richting de wereldtop: het Nederlands elftal, WK's, EK's, de Champions League winnen. Die droom heeft toch elke voetballer? En ik wil heel mijn carrière gezond blijven, het allerbelangrijkste. Achteraf zal ik wel zeggen of ik tevreden ben of niet."

De aanvaller kost ongeveer zes miljoen euro en gaat voor Club Brugge met rugnummer tien spelen. Hij geeft echter aan dat hij geen extra druk voelt om te presteren. "Als voetballer is er altijd druk. Als je daar niet mee kan omgaan, waarom ben je dan voetballer geworden? Ik heb gewoon heel veel zin om er bij Club Brugge aan te beginnen. Dat nummer zie ik als een mooie eer. Ik zie dat totaal niet als extra last. Maakt me niks uit of ik nu nummer 27 heb of nummer 10. Het was vrij, ze boden het me aan. Ja, dan ga ik natuurlijk geen nee zeggen."