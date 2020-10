Diepe buiging voor Ziyech na comeback: ‘Beste aankoop van Chelsea’

Hakim Ziyech keerde vrijdagavond terug na een absentie van enkele weken vanwege een knieblessure. De zomeraanwinst van Chelsea deed een halfuur mee in de oefenwedstrijd van Marokko tegen Senegal (3-1). Ziyech eiste als invaller de hoofdrol op door zijn betrokkenheid bij het tweede doelpunt van Youssef En Nesyri, na een fraaie dubbele een-twee met Aymen Barkok, en diens assist op de derde treffer van Youseff El Arabi. Met name op de sociale media wordt de spelmaker overladen met complimenten door aanhangers van Chelsea.

"De tijd zal uitwijzen dat Ziyech de beste aankoop van Chelsea is", prijst een supporter van the Blues op Twitter de voormalig Ajacied. Daarmee komt de lat behoorlijk hoog te liggen voor Ziyech, die ook onder meer Kai Havertz, Thiago Silva en Timo Werner bij de Londense club zag tekenen. Een andere gebruiker van het internetplatform is eveneens lovend over de middenvelder. "Hij wordt mijn volgende aankoop in Fantasy Premier League. Hij is helemaal terug! Ik verwacht een hele hoop assists."

Hakim Ziyech imponeert bij zijn rentree op de velden met een schitterende assist! De beelden: ?? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 9 oktober 2020

De assist van Ziyech in de oefeninterland van Marokko maakt de tongen los bij de achterban van Chelsea. "Ik kan niet wachten om hem in actie te zien", schrijft een Chelsea-supporter vol verwachting op Twitter. Een ander gaat nog een stukje verder in zijn lofzang op de miljoenenaanwinst van manager Frank Lampard. "Hij speelt maar een half uur mee en tekent gelijk voor een assist, terwijl hij een maand uit de roulatie is geweest. Deze speler is echt ongelooflijk." Hier en daar wordt tevens gesuggereerd dat Ziyech dit seizoen een recordaantal assists gaat verzorgen in de Premier League.

Op Twitter wordt ook reikhalzend uitgekeken naar de hervatting in de Premier League. Veel Chelsea-fans likken hun vingers af bij de mogelijke toekomstige opstelling van Chelsea, met Werner in de spits en Ziyech, Havertz en Christian Pulisic daarachter. Chelsea speelt op 17 oktober op Stamford Bridge tegen Southampton. De weer geheel fitte Ziyech kan die dag zijn officiële Premier League-debuut maken voor de huidige nummer zeven.