Lampard ‘moet’ Kepa weer van stal halen na uitvallen miljoenenaankoop

Er dreigt een keepersprobleem bij Chelsea te ontstaan. Eerste keus Edouard Mendy is namelijk geblesseerd geraakt aan zijn dijbeen tijdens het trainingskamp van de nationale ploeg van Senegal. De onlangs voor 24 miljoen euro van Stade Rennes overgenomen doelman is door de Senegalese voetbalbond inmiddels teruggestuurd naar Londen. Een tweede medische test bij Chelsea moet de definitieve aard van de blessure vaststellen.

Mendy had zich aangesloten bij het nationale elftal van Senegal voor de oefeninterlands tegen Marokko van vrijdagavond en Mauritanië (13 oktober). De dijbeenblessure gooit echter roet in het eten voor de miljoenenaanwinst van the Blues. Mendy stond bij Chelsea onder de lat tijdens de twee laatste duels. Tegen stadgenoot Crystal Palace (4-0) hield hij zijn doel schoon. De sluitpost wist uitschakeling in de derde ronde van de EFL Cup niet te voorkomen. Tottenham Hotspur werd op 1-1 gehouden, maar het elftal van manager José Mourinho bekerde na het nemen van strafschoppen alsnog door: 5-4.

LIVERPOOL OP 0-2 NA DEZE MEGABLUNDER VAN KEPA?? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 20 september 2020

De blessure van Mendy stelt manager Frank Lampard wellicht voor een probleem. De oud-middenvelder ziet het niet echt zitten in Kepa, die in 2018 voor tachtig miljoen euro werd overgenomen van Athletic Club, wat destijds een recordbedrag was. De Spaanse keeper begon als eerste keus aan het seizoen, maar na zijn fout tegen Liverpool (0-2), waaruit Sadio Mané wist te scoren, staat Kepa niet meer onder de lat. In de duels met Barnsley (6-0) en West Bromwich Albion (3-3) kreeg Willy Caballero de voorkeur. Laatstgenoemde maakte echter ook geen sterke indruk, waardoor het afwachten is wie tegen Southampton op 17 oktober een basisplaats krijgt bij Chelsea.

Chelsea heeft na de interlandperiode een druk speelschema af te werken. Vier dagen na de thuiswedstrijd tegen Southampton wordt het Champions League-avontuur geopend met een thuisduel met Sevilla. Een week later, op 28 oktober volgt een uitwedstrijd tegen FK Krasnodar. De overige tegenstander in de groepsfase van het miljardenbal is Stade Rennes, de oude werkgever van Mendy. Tussendoor staat op 24 oktober de Premier League-kraker tegen Manchester United op het programma.