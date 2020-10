Strijd tussen Lasse Schöne en Genoa krijgt droevig nieuw hoofdstuk

Lasse Schöne en Genoa liggen op ramkoers. De middenvelder belandde deze week op een zijspoor, toen hij een dag na de sluiting van de transfermarkt niet werd ingeschreven voor de Serie A. Nu blijkt dat Schöne ook nog enkele maanden aan salaris en bonussen tegoed heeft van zijn club, zo schrijft Voetbal International vrijdag.

Een deel van het achterstallige salaris betreft vorig seizoen. Revien Kanhai van Forza Sports Group, het makelaarskantoor waar Schöne bij aangesloten is, heeft eerste juridische stappen ondernomen. "Over de hele gang van zaken hebben we deze week ons zegje gedaan, maar we laten het er niet bij zitten", kondigt de zaakwaarnemer aan. "Er wordt op een schandalige manier met Lasse omgegaan en aangezien er al langere tijd afspraken worden geschonden komen we in actie."

"Er is inmiddels direct juridische actie ondernomen omdat dit tegen alle juridische waarborgen en vergelijkbare zaken vanuit FIFA en het CAS ingaat", verklaart Kanhai. "Er is een sommatiebrief gestuurd waarin de club wordt gewezen op de schendingen van het contract. Omdat Italiaans recht ook een rol speelt, is er nu eerst een sommatiebrief gestuurd aan de club en wordt de komende dagen gebruikt om een en ander verder uit te zoeken."

In het interview herhaalt Kanhai enkele uitingen van onvrede die hij woensdag ook deed over de situatie van Schöne. In een gesprek met de clubleiding, begin vorige week, liet de directie doorschemeren dat de Deen de kans zou krijgen om zich in de basiself te knokken. De algemeen directeur van Genoa, Flavio Ricciardella, zou hebben gezegd dat hij het liefst ziet dat Schöne basisspeler is. De in augustus aangestelde technisch directeur, Daniele Faggiano, zou echter zijn eigen belangen hebben en geeft zijn eigen aankopen de voorkeur.

Het kamp-Schöne hoorde woensdag, een dag na de sluiting van de transfermarkt, pas dat de ex-middenvelder van NEC en Ajax niet ingeschreven werd voor de Serie A. Daardoor staat hij in de eerste seizoenshelft aan de kant. Kanhai vindt dat de club 'te kwader trouw' heeft gehandeld. "Hadden ze dit ruim ervoor gedaan, dan was er nog tijd geweest om het contract te ontbinden of een andere club te zoeken", geeft de belangenbehartiger aan.