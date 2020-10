Uros Spajic wil op 17 januari niets weten van vriendschap met Ajacied

Met Uros Spajic voegde technisch directeur Frank Arnesen de gewenste centrumverdediger toe aan de Feyenoord-selectie van Dick Advocaat. De Servisch international komt op huurbasis over van FK Krasnodar en maakte zijn debuut in tegen Willem II. De mandekker is buiten het veld bevriend met Dusan Tadic, die hij kent van de nationale ploeg. Advies over zijn transfer vroeg hij niet aan de Ajax-captain“Ik sprak hem pas nadat ik al medisch was gekeurd”, aldus de Feyenoord-verdediger.

“Ik ken Tadic goed van de nationale ploeg van Servië, ik kan het prima met hem vinden”, vertelt Spajic in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Maar ik ken de rivaliteit tussen Feyenoord en Ajax. Een beetje zoals Rode Ster Belgrado en Partizan Belgrado. Tadic is mijn vriend, maar straks als we in januari tegen elkaar spelen niet. Op het veld is dat gewoon anders.” Op 17 januari gaat Feyenoord op bezoek in de Johan Cruijff ArenA en op 9 mei staat het competitieduel in De Kuip op het programma.

De 27-jarige centrumverdediger kwam voor zijn transfer naar Feyenoord op 12 december voor het laatst in actie. “Daarna besloten we mijn enkel schoon te laten maken”, legt Spajic uit. Het herstel duurde langer dan verwacht, waarna de coronacrisis ervoor zorgde dat hij in totaal tien maanden geen wedstrijd speelde. “ In de tussentijd raakte ik ook uit beeld als basisspeler bij FK Krasnodar. Dat verraste me, want ik was een van de aanvoerders daar. Als we die enkel niet hadden laten schoonmaken, was ik misschien helemaal nooit bij Feyenoord terechtgekomen. Het leven zit vol verrassingen.”

Spajic werd door Krasnodar te huur aangeboden en Feyenoord hapte toe. De verdediger zegt dat hij ‘heel graag’ naar de Eredivisie wilde komen. “Want ik weet hoe hier wordt gevoetbald”, vervolgt de Feyenoorder. “Mijn ploeggenoot Tonny Vilhena vertelde mooie dingen over de club. En ik hou wel van druk. En dat is er als je voor Feyenoord speelt. Hier kun je om de prijzen spelen. Hier zit het stadion vol als straks iedereen weer naar het voetballen mag. Ik ben kampioen geworden met Anderlecht, ik wil die periode weer herbeleven bij deze club.”