Duitsland en Turkije zorgen met zes doelpunten voor heerlijk duel in Keulen

Duitsland en Turkije hebben in aanloop naar de naderende Nations League-duels voor een spektakelstuk gezorgd. De teams van Joachim Löw en Senol Günes hielden elkaar woensdagavond in een oefeninterland in Keulen in evenwicht: 3-3. Orkun Kökçü kwam niet van de bank af. Duitsland speelt in het kader van de Nations League zaterdag in Oekraïne en drie dagen later speelt men op eigen bodem tegen Zwitserland. Het team van Löw kwam in de eerste twee Nations League-duels met Zwitserland en Spanje niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

De eerste helft leek doelpuntloos te eindigen in Keulen, wat op zich een terechte tussenstand zou zijn geweest, maar vlak voor de onderbreking sloeg Duitsland toe. Juist datgene wat in de eerste 45 minuten niet goed had uitgepakt, kwam er nu wel goed uit bij die Mannschaft. Na een balverovering op het middenveld schakelden Julian Brandt en Kai Havertz razendsnel en werd Draxler in stelling gebracht. De aanvoerder nam de bal goed mee en schoot het leer over doelman Mert Günok heen: 1-0.

GOAL TURKIJE! ???? Ozan Tufan draait Kevin Brandt helemaal dol en maakt het ook nog fenomenaal af! Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 7 oktober 2020

Een hard gelag voor Turkije, dat tot de openingstreffer juist in de persoonlijke duels en met snelle tegenaanvallen indruk maakte. Met name in de eerste twintig minuten had het team van Senol Günes uitzicht op een doelpunt, maar daarna liet ook Duitsland zich gelden. Turkije kwam vijf minuten na rust op gelijke hoogte. Nico Schulz verloor de bal, waarna het leer via Kaan Ayhan terechtkwam bij Ozan Tufan. De Turk ontdeed zich behendig van Brandt en de bal eindigde exact in de rechterbovenhoek: 1-1.

Met een schot van de in rust ingevallen Cengiz Ünder, die zag hoe Bernd Leno redding bracht, maakte Turkije zijn intenties duidelijk, maar het was opnieuw Duitsland dat na 58 minuten spelen aan de leiding ging. Debutant Florian Neuhaus ging een één-twee met Havertz aan, waarna hij de bal vanaf een meter of vijftien in de linkerhoek schoot: 2-1. Turkije kwam nog geen tien minuten later op 2-2, al gingen daar wel Duitse protesten aan vooraf. Efecan Karaca leek een overtreding te maken toen hij Schulz, die de laatste man was, de bal ontfutselde, maar hij mocht doorgaan en oog in oog met Leno tekende hij voor de 2-2.

Het duel leek in 3-2 te eindigen dankzij een doelpunt van Luca Waldschmidt in de 81e minuut. Na een pass van de voor Schulz ingevallen Robin Gosens nam de aanvaller de bal met de borst aan en schoot hij hard op doel. Günok werd qua zicht ietwat gehinderd door Merih Demiral en kon de tegentreffer niet voorkomen. In de extra tijd viel alsnog de gelijkmaker van Turkije. Na een heerlijke aanval was het Kenan Karaman die van dichtbij voor de 3-3 zorgde.

Een fantastisch teamdoelpunt levert Turkije in de laatste seconde zéér knap een gelijkspel op tegen Duitsland!! ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 7 oktober 2020

Turkije speelt in het kader van de Nations League zaterdag in Rusland en drie dagen later speelt men op eigen bodem tegen Servië. Het team van Günes is de Nations League niet goed gestart: het eerste duel met Hongarije ging met 0-1 verloren en daarna kwam men in Servië niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel.