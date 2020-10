Lof voor Ajax na terughalen van vervanger voor Noa Lang

Hassane Bandé kende een ongelukkig begin bij Ajax. In de voorbereiding op het seizoen 2018/2019 liep de voor acht miljoen euro van KV Mechelen overgekomen aanvaller een gebroken kuitbeen én een gescheurde binnenband van zijn enkel op. De Burkinees speelde sinds januari én tot medio 2021 op huurbasis voor het Zwitserse FC Thun, maar na het vertrek van Noa Lang naar Club Brugge werd deze verhuurperiode afgebroken.

Erkan Alkan is blij dat Ajax ogenschijnlijk nog altijd fiducie heeft in de kwaliteiten van Bandé, al kan de Amsterdamse club ook voor de goedkoopste oplossing voor het vertrek van Lang hebben gekozen. “Die jongen is destijds door Ajax voor miljoenen weggeplukt bij KV Mechelen”, vertelt zijn zaakwaarnemer woensdag aan het Algemeen Dagblad. “Hij heeft blessureleed gehad, maar als huurling bij FC Thun heeft hij de draad weer opgepakt.”

Club Brugge presenteert Noa Lang

Ook in Zwitserland had Bandé het echter moeilijk. De aanvaller kwam niet verder dan elf optredens in de competitie, waarvan zes als basisklant. Scoren deed hij niet voor de ploeg die degradeerde uit de Zwitserse Super League. “Dan is het volgens mij ook een gevolg van de crisis: waarom zou Ajax een vervanger voor Lang halen als ze ook kunnen proberen de potentie uit Bandé te halen? Misschien levert het beide partijen toch nog wat op. Dat zie ik als een positief iets”, benadrukt de belangenbehartiger.

Het contract van Bandé, 21 jaar, in de Johan Cruijff ArenA loopt nog door tot medio 2023. Ajax raakte overtuigd van Bandé na zijn eerste seizoen in dienst van KV Mechelen, dat hem weghaalde bij het Burkinese Salitas. Namens de Belgische club was de aanvaller goed voor 12 doelpunten en 2 assists in 27 officiële wedstrijden. Na zijn herstel van zijn zware blessure maakte de miljoenenaankoop speelminuten bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. In totaal kwam hij vier keer in actie voor het beloftenteam.