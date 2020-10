Familia-Castillo gaat als back-up in de Eredivisie spelen

Juan Familia-Castillo gaat spelen bij AZ, zo claimt Voetbal International. De linkervleugelverdediger van de beloften van Chelsea wordt dinsdag medisch gekeurd. Over de laatste details van de huurdeal dient nog overeenstemming bereikt te worden, zo klinkt het. Familia-Castillo zal als back-up gaan dienen voor linksback Owen Wijndal.

Vorig seizoen verhuurde Chelsea de linksback aan Ajax, de club waar hij van 2009 tot 2016 actief was. Familia-Castillo speelde 23 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong Ajax, maar de optie tot koop werd niet gelicht. De verdediger beschikt bij de Londenaren nog over een contract dat loopt tot de zomer van 2022. Of AZ een optie tot koop heeft bedongen, is onduidelijk.

De Alkmaarders hebben onlangs afscheid genomen van Thomas Ouwejan. De 24-jarige linkervleugelverdediger wordt voor een seizoen verhuurd aan Udinese, dat een optie tot koop heeft bedongen. Met de twintigjarige Familia-Castillo heeft AZ weer een back-up voor Wijndal in huis. Wijndal geldt als de eerste keus van trainer Arne Slot op de linksbackpositie bij AZ.

Door de komst van Familia-Castillo mag Joris Kramer uitkijken naar een andere club, zo meldt het weekblad. SC Cambuur, waar Mees Hoedemakers en Jamie Jacobs na hun Jong AZ-periode doorbraken, lijkt de nieuwe werkgever van Kramer te worden.