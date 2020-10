Lyon reageert verheugd op afketsen transfer Memphis Depay

Memphis Depay zag op de slotdag van de transfermarkt een transfer naar Barcelona in rook opgaan. De Oranje-international blijft minimaal tot aan de winterstop bij Olympique Lyon en daar is de Franse topclub blij mee, zo wordt gemeld op de clubwebsite. Ondanks dat de transfersom maandag nog werd verlaagd naar twintig miljoen plus vijf miljoen aan bonussen ging de overstap niet door. Volgens De Telegraaf vertelde Depay maandagmiddag aan zijn collega-internationals bij het Nederlands elftal al dat hij geen geloof meer had in een verhuizing naar het Camp Nou.

Depay beschikt over een contract tot aan het einde van het seizoen in Lyon. Zodoende kan hij in de zomer van volgend jaar transfervrij vertrekken, terwijl Lyon de afgelopen transferperiode nog miljoenen had kunnen ontvangen. Desondanks reageert de club verheugd op het aanblijven van de aanvaller. “We zijn blij dat we erin geslaagd zijn om onze beste internationals als Memphis Depay, Houssem Aouar en Moussa Dembélé te kunnen behouden, terwijl we de selectie op verschillende posities hebben kunnen versterken, zoals was gevraagd door trainer Rudi Garcia.”

Maandagavond maakte Lyon de komst van Djamel Benlamri nog bekend. De Algerijns international komt over van Al Shabab en heeft zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract, met een optie voor nog een seizoen. De centrumverdediger is gehaald als vervanger van Joachim Andersen die naar Fulham is vertrokken. De Premier League-club neemt hem over voor een huursom van een miljoen euro. Mocht de club uit Londen zich weten te handhaven, dan mag Lyon nog een miljoen euro bijschrijven. In de huurdeal is een optie tot koop opgenomen.

Lyon nam maandagavond ook afscheid van Jeff Reine-Adélaïde. De Franse jeugdinternational verkast op huurbasis naar OGC Nice, dat een huursom van 500.000 euro neertelt voor de middenvelder. Mocht Nice zich kwalificeren voor Europees voetbal dan ontvangt Lyon nog eens een half miljoen. In de deal heeft Nice een koopoptie van 25 miljoen euro bedongen. Reine-Adélaïde had al langer een vertrekwens. Zijn contract bij Lyon loopt door tot medio 2024.