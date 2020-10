Transfersoap Memphis Depay naar kookpunt na zondagavond

Memphis Depay zit zondagavond op de bank bij het Ligue 1-duel tussen Olympique Lyon en Olympique Marseille. Niet alleen de afwezigheid van de Nederlander in de basiself wekt verbazing in voetbaminnend Frankrijk: ook spelers als Moussa Dembélé, Rayan Cherki, Bruno Guimarães én topaankoop Lucas Paqueta zitten op de reservebank. Het is maar de vraag of de Oranje-international zal invallen én óf het überhaupt zijn laatste wedstrijd voor de Fransen is.

Rudi Garcia kreeg vlak voor aanvang van de krachtmeting vragen over de absentie van Depay. “Ik heb mijn beslissingen laten afhangen van de vorm waarin mijn spelers verkeren maar ook wat er bijvoorbeeld morgen kan gebeuren, bijvoorbeeld bij Memphis”, vertelde de trainer van L’OL, die zodoende erkende dat Depay maandag mogelijk toch nog een transfer maakt. “Ik heb vertrouwen in de voetballers waarvan ik weet dat ze hier morgen ook nog zullen zijn, bijvoorbeeld Houssem Aouar. Daar ben ik erg blij mee.”

Aouar genoot concrete belangstelling van Arsenal, dat echter niet verder wilde gaan dan 38 miljoen euro én een bedrag aan bonussen. Voorzitter Jean-Michel Aulas zag zaterdag al snel in dat de vraagprijs van 50 miljoen euro én 10 miljoen euro niet gehaald zou worden en daarom koos hij ervoor om, 48 uur voor het einde van de transfermarkt, de gesprekken te staken en duidelijkheid te scheppen over de continuïteit van de middenvelder. Ook een overgang naar Juventus of Real Madrid is van de baan.

Het contract van Aouar loopt nog drie seizoenen door, maar Depay beschikt over een aflopende verbintenis en maandag is zodoende de laatste dag waarop Olympique Lyon nog een relatief hoog bedrag voor de Nederlander kan vangen. Barcelona moet, indien het tot een akkoord met de Ligue 1-club komt, op zijn beurt goedkeuring van LaLiga krijgen in verband met de precaire financiële huishouding.