Atalanta haalt genadeloos uit in Rome; kanonskogel Hateboer maakt indruk

Atalanta laat ook in de prille openingsfase van het nieuwe seizoen van zich spreken. Het team van Gian Piero Gasperini had woensdagavond weinig moeite met Lazio en vertrok met een 1-4 overwinning uit Rome. De club uit Bergamo had zaterdag al met 2-4 bij Torino gewonnen, mede dankzij een doelpunt van Hans Hateboer. De Nederlander was ook in het Stadio Olimpico trefzeker: hij nam op weergaloze wijze de 0-2 voor zijn rekening.

Hoewel Lazio via Luis Alberto en Ciro Immobile al vroeg een dubbele kans kreeg om de score te openen, was het Atalanta dat na tien minuten de score opende. Hateboer leek de bal klaar te leggen voor Duván Zapata, maar het was Robin Gosens die de bal in het doel schoot. Lazio was woedend en claimde een duw van Hateboer jegens Adam Marusic. Twintig minuten later waren de rollen omgedraaid. Na een voorzet van Gosens vanaf de linkerkant schoot Hateboer de bal loeihard in het doel achter de kansloze Thomas Strakosha: 0-2.

Zooooo, wacht tot Hans Hateboer deze bal uit de lucht neemt ?? ?? ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 30 september 2020

Lazio had pech dat een inzet van Immobile vlak na de 0-2 tegen de onderkant van de lat ging. Een cruciaal moment, daar Atalanta vier minuten voor de pauze op 0-3 kwam. De thuisploeg kreeg de bal niet goed weg en het was Alejandro Gómez die de bal diagonaal in de linkerhoek mikte. De riante voorsprong ten spijt, Atalanta wilde voorkomen dat men opnieuw de fout in zou gaan. Vorig seizoen stond het team van Gasperini immers ook met 0-3 voor in de rust en eindigde de ontmoeting in 3-3.

Zo ver kwam het dit keer niet in het Stadio Olimpico, waar Marten de Roon na 56 minuten zijn opwachting maakte als vervanger van Mario Pasalic. Felipe Caicedo frommelde weliswaar een pass van Sergej Milinkovic-Savic van dichtbij binnen, maar enkele minuten later schoot Gómez de bal werkelijk schitterend in de rechterkruising: 1-4. Sam Lammers maakte acht minuten voor het einde zijn opwachting als vervanger van Zapata. Atalanta wacht komende zondag een thuisduel met Cagliari.