‘Barcelona kan onder Koeman overbodige middenvelder slijten in Portugal’

Riqui Puig kan zijn loopbaan vervolgen in Portugal, zo meldt het lokale Record. De 21-jarige middenvelder van Barcelona, die onder trainer Ronald Koeman niet op veel speeltijd lijkt te kunnen rekenen, staat in de serieuze belangstelling van FC Porto.

Os Dragões zijn zich volgens de Portugese krant bewust van de financiële moeilijkheden die een overgang van Puig met zich mee kunnen brengen. Daarom zet regerend landskampioen Porto naar verluidt in op een huurdeal met Barcelona. Onduidelijk is hoe de Catalanen staan tegenover een tijdelijk vertrek van Puig, die volgens diverse Spaanse media mag vertrekken van Koeman.

Overigens werd die berichtgeving door Koeman al voor de wedstrijd tegen Villarreal (4-0 zege) stellig ontkent. De oefenmeester benadrukt dat hij Puig nooit te kennen heeft gegeven dat hij mag vertrekken: "Dit zijn ook beslissingen van de club, er zijn spelers die een plekje zullen krijgen in de selectie en anderen niet", aldus de oefenmeester. "Het is niet waar dat ik hem heb verteld dat ik hem niet nodig heb, aangezien hij onderdeel uitmaakt van de selectie voor Villarreal."

Puig zat zondag inderdaad op de reservebank bij Barcelona. De Spaanse middenvelder bleef daar negentig minuten zitten, want Koeman deed geen beroep op hem. Eerder liet Puig de leiding van Barça weten niet te willen vertrekken bij de club, ook niet op tijdelijke basis. Op veel speelminuten lijkt het jeugdproduct echter niet te kunnen rekenen, aangezien hij in ieder geval Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Sergi Roberto en Miralem Pjanic voor zich moet dulden in de pikorde.