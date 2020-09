Ousmane Dembélé zet kwaad bloed bij Koeman met nieuwe overtreding

Ousmane Dembélé heeft zich in korte tijd niet populair gemaakt bij zijn trainer Ronald Koeman, zo meldt Deportes Cuatre. De vleugelspits arriveerde maandag een kwartier te laat op sportcomplex Ciudad Deportiva voor de training van Barcelona. Het is al de tweede keer in korte tijd dat Dembélé zich te laat op de club meldt, zo schrijft de Spaanse tv-zender.

Koeman staat bekend om zijn vrij disciplinaire aanpak. De oefenmeester voerde bij Barcelona de regel in dat spelers zich minimaal een uur voor aanvang van de training op het trainingscomplex moeten melden. Dembélé hield zich daar niet aan en meldde zich dus vijftien minuten te laat. Twee weken geleden kwam de 23-jarige Fransman ook al eens te laat, tot ergernis van Koeman.

Het is niet voor het eerst dat Dembélé in het nieuws komt vanwege een gebrek aan discipline. In 2018 kreeg de buitenspeler een boete van trainer Ernesto Valverde, nadat hij zich twee uur te laat had gemeld op een uitlooptraining. Ook bondscoach Didier Deschamps van Frankrijk liet zich al eens uit over het probleemgedrag van Dembélé. "Ik ken zijn excuses als hij te laat komt", verzekerde Deschamps. Spaanse media speculeerden al eens over de gamegewoonten van Dembélé, die nachtenlang Fortnite zou spelen.

Barcelona begon zondag overigens uitstekend aan het nieuwe seizoen in LaLiga. De ploeg van Koeman rekende in het lege Camp Nou moeiteloos af met Villarreal, dat met 4-0 van de mat werd gespeeld. Dembélé mocht 21 minuten voor tijd invallen voor Ansu Fati, maar de aanvaller wist zich in dat tijdsbestek niet te onderscheiden.