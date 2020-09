Afellay: ‘Hij heeft een aantal keer gebeld, maar ik heb niet opgenomen’

Ibrahim Afellay voelt zich nog altijd voetballer. De 34-jarige middenvelder traint op individuele basis na zijn vertrek bij PSV en keert mogelijk nog terug in het profvoetbal. De 53-voudig Oranje-international had enige tijd contact met FC Utrecht, maar de routinier geeft aan dat een samenwerking met de Domstedelingen inmiddels uitgesloten is.

De geboren Utrechter gaf enkele weken geleden tegenover FOX Sports al aan dat hij niet gecharmeerd is van directeur voetbalzaken Jordy Zuidam. "Utrecht is een fantastische club. Maar ik ben in het verleden vaak zat Jordy Zuidam tegengekomen en ik houd niet zo van mensen die zeggen dat ze je gaan bellen, maar dan niet bellen. Het hoeft niet van mij", aldus Afellay eerder.

Zondag laat de middenvelder bij Goedemorgen Eredivisie weten dat hij niet gaat spelen bij FC Utrecht. "Duidelijke taal, toch?", lacht Afellay. "Waar ik het meest teleurgesteld in ben? Niet teleurgesteld, maar waarom zeg je als ik je een paar keer tegenkom: ik ga je bellen? Misschien was zijn beltegoed op dat moment op?"

"Als je ideeën over iets hebt of wat dan ook, dan kom je niet met het voorstel dat je gaat bellen. Hij heeft me nadien (na het interview eerder, red.) wel nog een aantal keer gebeld. Toen heb ik niet opgenomen. Gedane zaken nemen geen keer", besluit Afellay.