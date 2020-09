Afellay: ‘Absurd, op basis waarvan moet hij trainer van Feyenoord worden?’

Dirk Kuyt lijkt in 2021 DIck Advocaat op te volgen als hoofdtrainer bij Feyenoord. In Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports is men echter niet erg enthousiast over het idee om de voormalig Oranje-international aan te stellen in De Kuip. Ibrahim Afellay vraagt zich hardop af waarom Kuyt de voorkeur zou moeten krijgen boven een ervaren Eredivisie-trainer als Henk Fraser, die vorig seizoen zijn contract verlengde bij Sparta Rotterdam.

De discussie over het trainerschap bij Feyenoord wordt in gang gezet door analist annex verslaggever Hans Kraay junior. "Dirk Kuyt staat op de nominatie om Advocaat op te volgen bij Feyenoord. Maar ik neem aan dat Henk Fraser betere papieren heeft dan Dirk Kuyt. Die traint nu helemaal geen team. Dan is het toch logisch dat Fraser het eerder wordt dan Dirk Kuyt?", aldus Kraay junior over de huidige Sparta-coach, die ook aanwezig is in het ochtendprogramma van de betaalzender.

"Ik vind het sowieso absurd. Op basis waarvan moet Dirk Kuyt trainer van Feyenoord worden?", vraagt de clubloze Afellay zich zondagochtend hardop af. "Henk Fraser is in alle opzichten de toekomstige manager van Feyenoord. Een peoplemanager die spelers kan raken. Hij weet wat er leeft en het is ook nog eens een jongen van Rotterdam." Analist Kees Kwakman ziet in Kuyt ook niet gelijk de ideale nieuwe coach van Feyenoord. "Het is logischer dat Kuyt onder een trainer als Fraser, die ervaring heeft, eerst twee jaar assistent-trainer is of weet ik veel hoelang."

"Dat zou ook kunnen, maar als ik bij Feyenoord zou zitten en ik moest het trainerslijstje maken, dan staat Henk Fraser hoger dan Dirk Kuyt", voegt Kraay junior daaraan toe. Fraser kent een tegenvallende start met Sparta in de Eredivisie, met nul punten uit de eerste twee duels. Door de nederlagen tegen Ajax (0-1) en PEC Zwolle (4-0) bezetten de Rotterdammers momenteel de laatste plaats in de Eredivisie.