NAC Breda vervolgt perfecte reeks in Keuken Kampioen Divisie

NAC Breda heeft na vijf speeldagen in de Keuken Kampioen Divisie nog altijd geen punten laten liggen. De ploeg van Maurice Steijn won zaterdag met 2-1 van Jong PSV en komt daardoor op vijftien punten. NAC speelt volgende week opnieuw in eigen huis én weer tegen een beloftenteam: Jong Ajax. De Eindhovense beloften treden volgende week tegen Telstar aan.

Een prima doelpunt van Jong PSV brak na vijf minuten al de ban. Nigel Thomas kopte een voorzet van rechts binnen: 0-1. De Eindhovense vreugde was van korte duur: Moreno Rutten kon drie minuten later een voorzet van links binnenwerken en tekende daarmee voor zijn eerste goal in het tenue van NAC. Het team van Steijn kreeg enkele kansen om met een voorsprong de rust in te gaan. Een schot van Roger Riera ging naast het doel van Vincent Müller en ook een kopbal van Lex Immers leverde niets op.

De grootste kans was echter na een half uur spelen en ook nog eens vanaf elf meter. Na een overtreding van Mathias Kjölö op Sidney van Hooijdonk ging Huseyin Dogan achter de bal staan, maar het leer belandde vanaf de stip recht in de handen van Müller. NAC trok de wedstrijd in de tweede helft alsnog naar zich toe. Na balverlies van Kjölö schoot invaller Lewis Fiorini van buiten het strafschopgebied de bal langs Müller: 2-1. De voltreffer van Fiorini was ook de eindstand in het Rat Verlegh Stadion.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 NAC Breda 5 5 0 0 11 15 2 Almere City FC 5 4 1 0 8 13 3 SC Cambuur 5 3 1 1 9 10 4 Roda JC Kerkrade 4 3 0 1 7 9 5 Telstar 4 2 1 1 1 7 6 FC Eindhoven 4 2 1 1 1 7 7 MVV Maastricht 5 2 1 2 -4 7 8 De Graafschap 3 2 0 1 2 6 9 Excelsior 4 2 0 2 4 6 10 FC Den Bosch 4 2 0 2 0 6 11 NEC 4 2 0 2 0 6 12 Jong PSV 5 2 0 3 -3 6 13 Jong AZ 5 2 0 3 -5 6 14 Go Ahead Eagles 3 1 1 1 -1 4 15 FC Volendam 4 1 1 2 -2 4 16 Helmond Sport 5 1 1 3 -4 4 17 FC Dordrecht 5 1 1 3 -5 4 18 Jong Ajax 4 1 0 3 -3 3 19 Jong FC Utrecht 5 1 0 4 -6 3 20 TOP Oss 5 0 1 4 -10 1