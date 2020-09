LIVE: De eerste persconferentie van Frank de Boer als bondscoach

Frank de Boer is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal en deze vrijdagmiddag is de officiële presentatie op de burelen van de KNVB. Via onderstaande video kun je vanaf 13.00 uur live meekijken naar de allereerste persconferentie van de opvolger van Ronald Koeman als eindverantwoordelijke van Oranje.