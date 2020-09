Liverpool wint met 2-7; droomdebuut bij City voor zoon van ingooikoning

Liverpool en Manchester City hebben zich voor de vierde ronde van de EFL Cup geplaatst. Het team van Jürgen Klopp leefde zich donderdagavond uit bij Lincoln City en won met 2-7. Liverpool moet nu afrekenen met Arsenal. Virgil van Dijk deed alleen de eerste helft mee en Sepp van den Berg bleef negentig minuten op de bank; Georginio Wijnaldum zat niet bij de wedstrijdselectie. Manchester City won tegelijkertijd van Bournemouth en moet in de volgende ronde zien af te rekenen met Burnley.

Lincoln City - Liverpool 2-7

Na nog geen twintig minuten had het team van Klopp reeds de basis voor de overwinning in het LNER Stadium gelegd. Een fabuleuze vrije trap van Xherdan Shaqiri in de negende minuut brak de ban in Lincoln: doelman Alex Palmer had geen antwoord op de uiterst precieze inzet in de rechterbovenhoek: 0-1. Nog geen tien minuten later stond het al 0-2 toen de thuisploeg balverlies leed en Takumi Minamino de bal heerlijk in de rechterhoek krulde. Curtis Jones zorgde er met twee voltreffers voor dat Liverpool met een dikke voorsprong de rust inging. Op aangeven van Divock Origi tekende het talent voor de 0-3 en een van richting veranderd schot betekende ook de 0-4.

Vers terug van blessureleed. Negen minuten onderweg. Absurde vrije trap ?? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 24 september 2020

Liverpool, waar Diogo Jota als invaller zijn debuut maakte, ging na rust vrolijk door met scoren, al moest men ook twee tegengoals toestaan. De 0-5 viel bijna meteen na de herstart: Harvey Elliott zag zijn inzet gekeerd worden door Palmer, maar de rebound was voor Minamino. Ondanks de dikke achterstand ging de thuisploeg toch op zoek naar een doelpunt en men kreeg loon naar werken. Een schot van Tayo Edun in de rechterhoek betekende de 1-5. De doelpunten volgden elkaar snel op: Marko Grujic herstelde met een inzet in de linkerhoek de marge van vijf, maar Lewis Montsma profiteerde van een fout van Adrián en de Nederlander kon simpel voor de 2-6 zorgen. Het slotakkoord kwam vlak voor tijd op naam van Origi.

Manchester City - Bournemouth 2-1

Liam Delap zal zijn officiële debuut als Citizen niet snel vergeten. De zeventienjarige aanvaller, de zoon van voormalig ingooikoning Rory Delap, werd de diepte ingestuurd door Phil Foden en schoot het leer heerlijk diagonaal in de rechterkruising. Bournemouth had slechts een paar minuten nodig om met het eerste schot op doel de andere City-debutant, Renato Steffen, te verschalken. De keeper had geen antwoord op het schot van Sam Surridge in de linkerhoek: 1-1. Manchester City ondernam zeven doelpogingen in de eerste 45 minuten, maar slechts drie waren daadwerkelijk op doel. Mark Travers vervulde een belangrijke rol door zowel Riyad Mahrez als Ferrán Torres van het scoren af te houden.

Bournemouth bleek ook in de tweede helft een zware kluif voor Manchester City, dat bij tijd en wijle gaten in de verdediging liet vallen en moest oppassen dat the Cherries daar niet van konden profiteren. Met de entree van Kevin De Bruyne na een uur spelen, in de plaats van Rodri, kreeg het team van Josep Guardiola meer grip op de wedstrijd en een kwartier voor tijd viel de 2-1. Een laag schot van Mahrez eindigde op de paal en de rebound was een prooi voor Foden. Dat was ook het laatste wapenfeit. Nathan Aké kwam niet van de bank af en speelde zodoende niet tegen zijn voormalig werkgever.