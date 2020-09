Tottenham en Bergwijn falen niet in Skopje; Babel scoort en wint

Tottenham Hotspur heeft zich donderdagavond voor de play-offs van de Europa League geplaatst. Het team van manager José Mourinho kon andermaal niet overtuigen en zegevierde dankzij individuele kwaliteiten, met een hoofdrol voor Heung-Min Son, over KF Shkëndija. Tottenham speelt in de volgende ronde tegen Maccabi Haifa uit Israël. Galatasaray stapte tegelijkertijd ook als winnaar van het veld. De ploeg van Fatih Terim had aan twee late doelpunten voldoende om Hajduk Split aan de kant te zetten en speelt in de volgende ronde tegen Willem II of Rangers FC.

KF Shkëndija - Tottenham Hotspur 1-3

Het team van Mourinho had maar iets meer dan vier minuten nodig om aan de leiding te gaan in Skopje. De defensie van Shkëndija verloor Erik Lamela uit het oog toen Heung-Min Son voor het strafschopgebied gevaarlijk dreigde te worden en de vrijstaande Argentijn verzilverde de pass met een diagonale inzet in de linkerhoek: 0-1. Debutant Joe Hart had in de eerste helft weinig te doen, maar bij Kostadin Zahov was het ietwat drukker voor het doel. Een kopbal van Toby Alderweireld ging maar net naast en Zahov redde van dichtbij op een inzet van Dele Alli. Richting de rust lieten de Noord-Macedoniërs zich wat meer gelden, maar gevaarlijk was men zelden en met een tussenstand van 0-1 gingen de ploegen de rust in.

Tottenham startte goed aan de tweede helft, met onder meer een aardige mogelijkheid voor Lamela, maar het was Shkëndija dat na 55 minuten tot scoren kwam. Het was Valmir Nafiu die de bal van net buiten het strafschopgebied in het dak van het doel joeg en Hart kansloos liet: 1-1. Het was het moment voor Mourinho om meteen beroep te doen op zijn reservebank: Giovani Lo Celso en Harry Kane kwamen in de plaats van Harry Winks en Alli, en luttele minuten later werd basisklant Steven Bergwijn afgelost door Lucas Moura.

Een goede kans voor Kane in de 67e minuut was een voorbode van de 1-2 enkele minuten later. Zahov reageerde goed op een schot van Lucas Moura, maar de rebound was voor Son. De Zuid-Koreaan had vervolgens ook een aandeel in de derde treffer. Na een heerlijke voorzet vanaf links sprong niemand hoger in de lucht dan Kane en tekende de invaller met een diagonale kopbal voor de 1-3.

Galatasaray - Hajduk Split 2-0

Het team van Terim had een ronde eerder weinig moeite met Neftchi Baku (1-3), maar Hajduk was van een ander kaliber. Pas in de 77e minuut werd de wedstrijd uit balans gebracht. De zes minuten eerder voor Ömer Bayram ingevallen Younes Belhanda nam de openingstreffer voor zijn rekening. Na een lage pass van Emre Tasdemir vanaf links kwam Belhanda het strafschopgebied binnen en schoot hij de bal via de handen van keeper Josip Posavec in het doel. Enkele minuten voor tijd viel de 2-0. Na goed voorbereidend werk van Marcao aan de linkerkant werkte Ryan Babel, die net als Ryan Donk in de basis stond en negentig minuten speelde, de bal van dichtbij over de doellijn.