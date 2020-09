L'Équipe: Depay hakt knoop door over toekomst en informeert ploeggenoten

Memphis Depay lijkt het seizoen af te maken als contractspeler van Olympique Lyon. Volgens berichtgeving van L'Équipe heeft de Oranje-international enkele van zijn ploeggenoten in Frankrijk hierover al ingelicht. Mocht Depay les Gones inderdaad ook na het sluiten van de transferperiode trouw blijven, dan kan hij volgend jaar gratis de deur uitlopen. Ondertussen blijft een mogelijke transfer richting Barcelona nog steeds onderwerp van gesprek in verschillende buitenlandse media.

Bovengenoemde krant meldt dat Depay recentelijk enkele teamgenoten in vertrouwen heeft genomen om zijn beslissing verder uit de doeken te doen. Specifieke namen van spelers van Olympique Lyon worden overigens niet genoemd. Naast Depay zijn ook Houssem Aouar en Moussa Dembélé al regelmatig in verband gebracht met een tussentijds vertrek uit Lyon. Aouar werd genoemd bij Arsenal, maar de vraagprijs van zestig miljoen euro voor de spelmaker lijkt the Gunners voorlopig af te schrikken.

Het lijkt er dus op dat Depay rustig wacht op wat volgend jaar komen, mede ingegeven door het EK van 2021. De multifunctionele aanvaller wil niet het risico lopen dat hij na een toptransfer op de bank terechtkomt. Depay leek onlangs op weg naar Barcelona, dat 25 miljoen euro zou overhebben voor de Nederlander. Er zou zelfs al een persoonlijk akkoord zijn gesloten tussen beide partijen. De Franse krant Le Progrès meldde dinsdag echter dat Olympique Lyon nog helemaal geen bod heeft ontvangen uit Barcelona.

Er werd zelfs gerept over complete radiostilte rondom Depay, die nog een kleine twee weken de tijd heeft om van club te wisselen. AC Milan en Internazionale zijn ook in verband gebracht met de aanvaller, maar de kans dat Depay zijn loopbaan in de Serie A vervolgt lijkt niet al te groot te zijn. Ondertussen is Olympique Lyon bang dat de vraagprijs flink zakt in de laatste fase van de transferwindow. De kans is nu echter groot dat de ex-speler van PSV en Manchester United volgend jaar met een transfervrije status vertrekt.