‘Tottenham heeft smaak te pakken na komst Bale en meldt zich in Milaan’

Tottenham Hotspur is nog niet klaar op de transfermarkt. Sky Sports meldt donderdag dat de Londense club in gesprek is met Internazionale over de mogelijke komst van Milan Skriniar. De vraagprijs lijkt voorlopig echter een groot struikelblok te zijn. Inter vraagt naar verluidt minstens zestig miljoen euro voor de centrumverdediger, terwijl Tottenham niet verder wenst te gaan dan dertig miljoen euro.

Steve Hitchen, één van de directieleden van the Spurs, werd woensdag al gespot in Milaan. Het is zeer aannemelijk dat de Tottenham-bestuurder in de Italiaanse stad is voor de onderhandelingen met het bestuur van Inter. Skriniar is al enige tijd een vertrouwd gezicht in de verdediging van de nummer twee in de Serie A van afgelopen seizoen en het lijkt er niet op dat trainer Antonio Conte hem zomaar wil laten gaan. De Slowaakse stopper werd medio 2016 voor dertig miljoen euro overgenomen van Sampdoria. Zijn contract in het Giuseppe Meazza loopt nog drie jaar door.

Volgens Sky Sports moet Tottenham eerst nog één of meerdere spelers verkopen, om zo budget vrij te maken voor het aantrekken van Skriniar. Serge Aurier wordt genoemd als mogelijke optie om nog voor het sluiten van de transferperiode, op 5 oktober, te verkopen aan een andere club. Spartak Moskou heeft naar verluidt serieuze interesse, maar de rechtsback blijft liever actief in een Europese topcompetitie. Belangstelling van AC Milan eerder deze transferwindow liep op niets uit.

Tottenham deed vorige week tot tweemaal toe zaken met Real Madrid en haalde Gareth Bale en Sergio Reguilón naar Noord-Londen. Zonder het tweetal werd zondag op indrukwekkende wijze gewonnen van Southampton (2-5). Harry Kane vestigde een record door vier assists te geven op Heung-Min Son. Zoiets was nog niet eerder gebeurd in de geschiedenis van de Premier League. Eerder verwelkomde manager José Mourinho al Matt Doherty, Pierre-Emile Höjbjerg en Joe Hart als aanwinsten voor dit seizoen.